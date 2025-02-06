شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء الفنان صالح العويل بمسجد النور المحمدى فى شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل، عزاء الفنان الراحل صالح العويل بمسجد النور المحمدى بشبرا، وحرص نجله هشام العويل على استقبال المعزين، حيث حضر عدد من أصدقاء الراحل المقربين.

يذكر أن الفنان صالح العويل رحل عن عالمنا أمس بعد صراع طويل مع المرض، ودخوله المستشفى والعناية المركزة لأكثر من مرة، وكان يحرص النجم ياسر جلال في كل مرة على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية.

وكان الظهور الأخير لصالح العويل خلال كواليس تصوير مسلسل "جودر 2" للنجم ياسر جلال، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وذلك بعد أن استجاب لرغبته في العودة إلى التمثيل والمشاركة معه، وظهر بالفعل خلال الكواليس مع ياسر جلال خلال كواليس المشهد الذي جمعهما.

من ناحية أخرى سبق أن كشف الفنان صالح العويل عن كواليس آخر أعماله مسلسل جبل الحلال مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز قائلا فى حواره مع تليفزيون الخليج 365: "تشرفت بالعمل مع الساحر محمود عبد العزيز الذى جمعتنى معه مشاهد ضمن أحداث العمل، وكذلك المخرج الرائع عادل أديب".



عزاء الراحل صالح العويل