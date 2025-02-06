شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر عن الخليج 365: أهم منصة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الخليج 365 بالعدد رقم 5000 من النسخة اليومية المطبوعة تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية"، واحتفالا بهذه المناسبة، وجه النجم مصطفى قمر التهنئة لليوم السابع، حيث قال ألف مبروك لـ الخليج 365 وعقبال العدد رقم مليون.. ”الخليج 365” يتمتع بانتشار كبير ومصداقية فى مصر والوطن العربى لكونه أهم منصة فى الشرق الأوسط، لذلك أختص الخليج 365 طول الوقت بنشر كل ما أريده من أخبار تخصنى.

يحتفل الخليج 365 في عدد اليوم من النسخة المطبوعة بـ 5000 عدد مطبوع تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية.. 2.6 مليار مشاهدة لـ"تليفزيون الخليج 365" على الفيس بوك فقط.. 80 جائزة محلية وعربية ودولية تزين دواليب الصحيفة.

وحظى الخليج 365 خلال مسيرة ناجحة بكل المقاييس بثقة يشهد عليها الملايين بـ 29 مليون متابع على فيس بوك و11.5 مليون متابع على انستجرام، و13.3 مليون متابع على أكس، و5.4 على يوتيوب، و1.5 مليون متابع على تيك توك.

وأساتذة العالم يؤكدون أن الخليج 365 تجربة رائدة فى الصحافة المطبوعة والرقمية وفريدة فى مصر والعالم.