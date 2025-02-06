شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد احتفالاً بالعدد الـ5000 من الخليج 365: وصبح صبح ع الغاليين والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل الخليج 365 في بالعدد رقم 5000 من النسخة اليومية المطبوعة تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية، واحتفالا بهذه المناسبة، وجه النجم محمد سعد التهنئة لليوم السابع حيث قال، "شهادتى مجروحة علشان فيها كل حبايبى.. «الخليج 365» فعلا من أهم الجرايد والمواقع الالكترونية اللى أخدت صدارة المصداقية وخبرها بيوصل لقاعدة عريضة من الجمهور، وهو اللى بيسعى للاطلاع على أخبارها المتنوعة على جميع المجالات، تحية للقائمين على استمرار النجاح وتحياتى لكم وصبح صبح عالغاليين".

يحتفل الخليج 365 في عدد اليوم من النسخة المطبوعة بـ 5000 عدد مطبوع تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية.. 2.6 مليار مشاهدة لـ"تليفزيون الخليج 365" على الفيس بوك فقط.. 80 جائزة محلية وعربية ودولية تزين دواليب الصحيفة.

وحظى الخليج 365 خلال مسيرة ناجحة بك المقاييس بثقة يشهد عليها الملايين بـ 29 مليون متابع على فيس بوك و11.5 مليون متابع على انستجرام، و13.3 مليون متابع على أكس، و5.4 على يوتيوب، و1.5 مليون متابع على تيك توك. وأساتذة العالم يؤكدون أن اليوم السبع تجربة رائدة فى الصحافة المطبوعة والرقمية وفريدة فى مصر والعالم.