جريمة قتل محور أحداث مسلسل قهوة المحطة في رمضان 2025

جريمة قتل في مكان عام

شاب يفقد حياته قبل تحقيق حلمه

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أبطال وصُنّاع "قهوة المحطة"

إسلام خيري يُنافس بمسلسل آخر في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 07:19 مساءً - يواصل صُنّاع مسلسلتصوير العمل الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، تمهيداً لعرضه فيحيث إنه مكوّن من 15 حلقة فقط.وتستعرض "الخليج 365" قصة مسلسل "قهوة المحطة" الذي يضم مجموعةً من الممثلين من الأجيال المختلفة، حيث تتمحور أحداثه حول قصة قتل غريبة، يُحقق فيها "طه بك برادة" الذي يبدأ حياته العملية كمدعٍ عام شاب، فيما يواصل البحث عن خيوط تلك الجريمة التي وقعت في مكانٍ عام.وتُثير تلك الجريمة، خلال الأحداث، جدلاً واسعاً لا سيما وأنها سوف تسبب في وفاة شاب في العشرينيات من عمره، الذي يُجسد شخصيته أحمد غزي، حيث سافر من صعيد مصر إلى القاهرة، عبر القطار، بهدف تحقيق أحلامه، إلا أنّ القدر سيكون له رأي آخر.مسلسل "" يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج: هالة صدقي، رياض الخولي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، أحمد غزي، إنتصار، رشدي الشامي، حسن أبوالروس وآخرون.يُذكر أنّ المخرج إسلام خيري، يُنافس بمسلسل آخر في موسم مسلسلات رمضان 2025، وهو "جودر 2" الذي انتهى من تصويره نهاية شهر ديسمبر الماضي، والعمل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، ياسرالطوبجي، آيتن عامر، هنادي مهنا، محمودالبزاوي، محمدالتاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، وتأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، حيث يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"، حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.

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