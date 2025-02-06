نجوم العتاولة 2 يتحدثون عن المسلسل قبل عرضه في رمضان 2025: صراعات أكثر شراسة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 07:19 مساءً - تطور كبير يشهده الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وذلك على مستوى الأحداث والإمكانيات، لاسيما بعد مشاركة مميزة من قبل الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حيث يعود الصراع بين "نصار"، و"خضر"، و"عيسي" مرة أخرى بصورة أكثر شراسة وقوة.
وأوضح أنّ "الجمهور ينتظر الأفضل، وفي الوقت ذاته يبحث عن الشخصيات التي تعلق بها"، متابعًا أن "نصار" يمر بلحظات قوة وأوقات ضعف مما يُظهر الجوانب الطبيعية في نفوس البشر وهو ما جعل الشخصية تترسخ في أذهان المُشاهدين.
وأشار السقا إلى سعادته باستمرار التعاون مع المُخرج أحمد خالد موسى الذي نجح في تقديم عمل درامي مُتكامل، مؤكدًا استمرار الصراع بين أبطال العمل في خضم الكثير من الخطوط الدرامية الجديدة التي ستُمثل مفاجأت كبيرة.
وقال إنّ تقديم الشخصيات الشعبية يحتاج لاستعدادات خاصة جدًا واكتساب مهارات مُختلفة في الحركة ولُغة الجسد وطريقة الحوار، وجميعها عوامل تمنح الشخصية مصداقية لدى المُشاهد.
وعن مدي تقبل الجمهور لشخصيته التي تتمتع بحيز كبير من الشر، قال طارق لُطفي إن هناك حرصًا شديدًا على البناء الدرامي للشخصية، موضحًا أن "هُناك مُبررات لبعض التصرفات التي قام بها، مع ضرورة الحرص على ألا يقع المُشاهد في حب التأثر بالشخصية والإقتداء بها، كما أن سقف التوقعات لدى الجمهور كبير جداً وهو بالتأكيد يُحمّل كل فريق العمل ضغطاً نفسياً".
وعن تأثير الدراما في تغيير الأفكار والقوانين، قال إن: "ذلك حدث كثيرًا في الماضي وجزء من دور الدراما أن تُناقش الأفكار المُختلفة وتنسج من الواقع قصص مُتنوعة، وفي كثير من الأحيان يكون الواقع أكثر قسوة مما يُقدم على الشاشة"، موضحًا أن "أحد مزايا المُسلسل أنه منح فرص كبيرة لمواهب شابة وأتاح لها مساحات ووضعها في أول طريق النجومية".
وحول كلمة "يلا بينا" التي لازمته في الموسم الأول وكانت من سمات الشخصية، أشار إلي أنها نتاج أفكار مُشتركة بينه والمُخرج، وأكد أنها مُستمرة بصورة مُختلفة في الموسم الثاني.
وأوضحت أنها تؤدي في هذا الموسم شخصية "شديدة الكتعة" وهي شخصية مؤثرة في الأحداث، وأن الخط الدرامي الخاص بها سيجد تفاعلاً كبيراً من المُشاهدين وخاصة أنه يتقاطع مع أغلب الأبطال، وستتفجر من خلالها الكثير من المُفاجأت في الأحداث، مشيرةً إلى أن المُسلسل أصبح علامة مُميزة وارتبط به الجمهور، لذا فهي على قناعه من أن هذا الموسم سيحقق نجاح فني وجماهيري يفوق حتى نجاح الموسم الأول.
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مسلسله له خصوصية شديدةومن جانبه، قال الفنان أحمد السقا، في بيانٍ صحفي، إنّ مسلسل "العتاولة" له خصوصية شديدة، وارتبط به الجمهور بصورة لافتة، وأصبحت شخصيات أبطاله محط اهتمام ومُتابعة من الجمهور المصري والعربي، مُشيرًا إلي أن "العتاولة 2" بذل فيه فريق العمل مجهود مُضاعف حيث مثَل النجاح الطاغي للموسم الأول سلاح ذو حدين.
وأوضح أنّ "الجمهور ينتظر الأفضل، وفي الوقت ذاته يبحث عن الشخصيات التي تعلق بها"، متابعًا أن "نصار" يمر بلحظات قوة وأوقات ضعف مما يُظهر الجوانب الطبيعية في نفوس البشر وهو ما جعل الشخصية تترسخ في أذهان المُشاهدين.
وأشار السقا إلى سعادته باستمرار التعاون مع المُخرج أحمد خالد موسى الذي نجح في تقديم عمل درامي مُتكامل، مؤكدًا استمرار الصراع بين أبطال العمل في خضم الكثير من الخطوط الدرامية الجديدة التي ستُمثل مفاجأت كبيرة.
الشخصية الشعبية تتطلب تحضيرات خاصةأما الفنان طارق لطفي، أشار إلى أن شخصية "خضر" بصورتها التي تابعها المُشاهدون في الموسم الأول هي نتاج أفكار ومُناقشات بينه وبين المُخرج أحمد خالد موسى حتي مرحلة ما قبل التصوير بأيام قليلة، متابعًا "نحن مثلًا استقرينا على فكرة الحلاقة التامة للشعر، حيث وجدنا أن الشكل الحالي هو الأنسب للشخصية".
وقال إنّ تقديم الشخصيات الشعبية يحتاج لاستعدادات خاصة جدًا واكتساب مهارات مُختلفة في الحركة ولُغة الجسد وطريقة الحوار، وجميعها عوامل تمنح الشخصية مصداقية لدى المُشاهد.
وعن مدي تقبل الجمهور لشخصيته التي تتمتع بحيز كبير من الشر، قال طارق لُطفي إن هناك حرصًا شديدًا على البناء الدرامي للشخصية، موضحًا أن "هُناك مُبررات لبعض التصرفات التي قام بها، مع ضرورة الحرص على ألا يقع المُشاهد في حب التأثر بالشخصية والإقتداء بها، كما أن سقف التوقعات لدى الجمهور كبير جداً وهو بالتأكيد يُحمّل كل فريق العمل ضغطاً نفسياً".
"عيسى الوزان"بشكلٍ جديدومن جانبه، أشار باسم سمرة إلى أن الوصول لشخصية مميزة تحظى بقبول كبير لدي المُشاهدين مثل "عيسي الوزان"، يعود لعوامل مُختلفة منها اجتهاده الشخصي ورؤية المُخرج والفريق الفني عموماً ودعم شركة الإنتاج.
وعن تأثير الدراما في تغيير الأفكار والقوانين، قال إن: "ذلك حدث كثيرًا في الماضي وجزء من دور الدراما أن تُناقش الأفكار المُختلفة وتنسج من الواقع قصص مُتنوعة، وفي كثير من الأحيان يكون الواقع أكثر قسوة مما يُقدم على الشاشة"، موضحًا أن "أحد مزايا المُسلسل أنه منح فرص كبيرة لمواهب شابة وأتاح لها مساحات ووضعها في أول طريق النجومية".
وحول كلمة "يلا بينا" التي لازمته في الموسم الأول وكانت من سمات الشخصية، أشار إلي أنها نتاج أفكار مُشتركة بينه والمُخرج، وأكد أنها مُستمرة بصورة مُختلفة في الموسم الثاني.
https://www.instagram.com/p/DFqDQnpNmht/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DFqDQnpNmht/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DFqDQnpNmht/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
فيفي عبده في شخصية "شديدة الكتعة"أما الفنانة فيفي عبده، والتي انضمت للجزء الثاني مؤخرًا، قالت إنها فوجئت بترشيح المُخرج لها للمُشاركة في الموسم الثاني، حيث كانت تُتابع الموسم الأول كُمشاهدة مستمتعة بالأحداث.
وأوضحت أنها تؤدي في هذا الموسم شخصية "شديدة الكتعة" وهي شخصية مؤثرة في الأحداث، وأن الخط الدرامي الخاص بها سيجد تفاعلاً كبيراً من المُشاهدين وخاصة أنه يتقاطع مع أغلب الأبطال، وستتفجر من خلالها الكثير من المُفاجأت في الأحداث، مشيرةً إلى أن المُسلسل أصبح علامة مُميزة وارتبط به الجمهور، لذا فهي على قناعه من أن هذا الموسم سيحقق نجاح فني وجماهيري يفوق حتى نجاح الموسم الأول.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».