إيمي سمير غانم وحسن الرداد نجما الكاركاترات في رمضان 2025

حسن وإيمي بأكثر من شخصية في عقبال عندكو

حسن وإيمي فى مشهد من عقبال عندكوا - الصورة من الشركة المتحدة

قصة مسلسل عقبال عندكوا

حسن وإيمي فى مشهد من عقبال عندكوا - الصورة من الشركة المتحدة

كواليس مسلسل عقبال عندكو - الصورة من الشركة المتحدة

حسن الرداد مع علاء مرسي فى مشهد من عقبال عندكوا - الصورة من الشركة المتحدة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 07:19 مساءً - يعتمد الفنانانعلى تجسيد شخصيات متعددة "" خلال أحداث مسلسلهما الجديد "" الذي يتواصل تصويره للعرض في، حيث يظهر الثنائي بأكثر من شخصية في حلقات منفصلة متصلة وهي التيمة المفضلة دائماً في الدراما التليفزيونية بالنسبة لنجوم الكوميديا.تقديم إيمي سمير غانم وحسن الرداد كاركاترات مختلفة في حلقات مسلسل "" ليس بالأمر الجديد عليهما، حيث قاما بذلك أيضاً خلال أحداث مسلسلهما "" الذي تم عرضه في رمضان 2017 وسجل آخر تعاوناً بين الثنائي في الدراما التليفزيونية، إذ تقمص الثنائي العديد من الشخصيات المختلفة من ناحية الشكل والملابس على مدار حلقات العمل.يمكنكِ قراءة.. ‏7 مسلسلات كوميدية في رمضان 2025.. التفاصيل الكاملة‏قدما خلال أحداث مسلسل "" شخصيتي زوجين يلجآن للنصب على الأغنياء من أجل كسب الأموال والعيش حياة أفضل من الناحية المادية، ويقرران تكوين عصابة، وفي كل عملية نصب يتنكران في شخصيات مختلفة حتى يكونا بعيدين تماماً عن شخصيتهما الحقيقية، ويظهرا في كل حلقتين أو ثلاثة بـ كاركاترات مختلفة.نفس الأمر في مسلسل "" ولكن في إطار مختلف، حيث يظهركزوجين خلال الأحداث ويخوضان رحلة يتعرفان فيها على النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد ليواجهان العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.اقرئي أيضاً.. خمسة نجوم يعودون إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب سنواتوتعودبمسلسل "" إلىبعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبدالعزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.أمافقد قدم في رمضان 2024 مسلسل ""، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ناهدالسباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، محمودالبزاوي، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، أحمد عنان، غفران محمد، محمودالليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، كريم العمري، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».