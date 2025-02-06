ثنائيات منتظرة في الدراما الخليجية الرمضانية 2025.. تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 07:19 مساءً - يشهد السيزون الدرامي الرمضاني المقبل والذي بدأ العد التنازلي له، ثنائيات مميزة تجمع عدداً من نجوم ونجمات الوطن العربي، الذين يتمتعون بجماهيرية وشعبية عريضة تنتظر كل جديد يقدمه هؤلاء النجوم. ومن خلال السطور التالية، سوف نتعرف إلى أبرز هذه الثنائيات التي حجزت لنفسها مكاناً في خريطة موسم دراما رمضان.

خط درامي ذات طابع خاص في "حكاية لونا"

أصبح مسلسل "حكاية لونا" جاهزاً للعرض وبصورة رسمية في المارثون الدرامي الرمضاني المنتظر بعد تأكيد القائمين عليه بتواجده في هذا السيزون، حيث كان من المفترض أن يعرض في رمضان الماضي 2024، لكنه تأجل لأسباب لم يكشف عنها رسميًا.

ووفقًا لما نشره حبيب غلوم عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، فقد تم تحديد موعد عرض المسلسل خلال شهر رمضان 2025.." مسلسل حكاية لونا في رمضان ونخبة من النجوم العرب".

ولعل ما يميز هذا المسلسل هي الثنائية الخاصة به والقائم عليها أحداثه وقصته الرئيسية، حيث جاء الخط الدرامي الذي جمع شخصية "لونا" والتي تقدمها الفنانة لونا بشارة، بشخصية "عدنان" الفنان عمران العمران تحمل طابعاً مميزاً لكونه به أبعاده مزيجاً من الجانب الإنساني والنفسي في ذات الوقت، حيث جمع ألم مرض السرطان بين قلبهما عندما تقابلا في مجموعة الدعم الخاص بمرضى السرطان، فيتقاسمان الأوجاع معًا، ويساند كل منهما الآخر، عندما تشاركه (لونا) قصة حياتها، ومشاكلها مع أهله، والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ ليث حجاوي ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ سليمان أبو شارب ومن بطولة الفنان منذر رياحنة ،حبيب غلوم ،هيفاء حسين، سمير الناصر مريم الغامدي.

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ثنائية بها الجانب العاطفي والكوميدي في "سدف"

ثنائية أخرى سوف نراها أيضاً في مسلسل "سدف" والتي تجمع الفنانة بثينة الرئيسي بالفنان حسين المهدي، والتي يبدو من خلالها بأنها سوف تكون مزيجاً بين الجانب العاطفي والكوميدي في نفس الوقت. وتبين ذلك من خلال الفيديوهات التي قامت "بثينة" ببثها عبر صفحتها على "انستغرام" من كواليس العمل حيث طغى على بعض منها أجواء من المرح والكوميديا في الحديث الذي دار بينهما، وأخرى جاءت معبرة عن أجواء طغت عليها العاطفة كالمشهد الذي جمعهما وهما يجلسان تحت "شجرة".

مسلسل "سدف" يمثل إضافة مميزة للدراما الرمضانية، ويعِد بمفاجآت درامية تجمع بين الأداء القوي لحسين المهدي وبثينة الرئيسي، تحت إدارة الإخراج المتميز لمحمد أنور محمد.

ويضم المسلسل عدداً آخر من النجوم وهم عبد الرحمن العقل، أحمد إيراج، عبد الله بهمن، غدير السبتي وآخرين والعمل من إخراج وتأليف محمد أنور محمد.

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الكبار يجتمعون في "أفكار أمي"

يجتمع النجم إبراهيم الحساوي مع النجمة حياة الفهد في عمل درامي يحمل اسم: "أفكار أمي"، وهو من الأعمال التي حظيت باهتمام كبير من قِبل وسائل الإعلام، التي تهتم بالشأن الفني؛ لكونه يجمع نجمين كبيرين من نجوم الساحة الفنية.

يشار إلى أن هذا العمل قد أعاد الفنانة حياة الفهد للمنافسة الرمضانية، بعد تغيبها العام الماضي؛ إذ كانت آخر مشاركاتها في موسم رمضان 2023، من خلال مسلسل "قرة عينك"، على عكس الفنان إبراهيم الحساوي، الذي كانت له بصمة في السيزون الأخير، من خلال مسلسل "خيوط المعازيب".

يشار إلى أن مسلسل "أفكار أمي" قد تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده بالكويت؛ ليخرج من لوكيشن التصوير الخاص به؛ ليكون جاهزاً للعرض في رمضان 2025. وهو من كتابة عبد المحسن الروضان، وإخراج باسل الخطيب، ومن إنتاج مؤسسة الفهد.

وتدور أحداث المسلسل حول "شاهة"، التي تؤدي دورها حياة الفهد، وهي شخصية متسلطة وقوية، تفرض آراءها وأفكارها على أبنائها وعائلتها، ولا تسمح لهم بإبداء رأيهم؛ مما يتسبب بالعديد من الأزمات التي تتصاعد تدريجياً.

ويشارك في المسلسل كوكبة أخرى من نجوم الخليج ومنهم زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد وآخرين والعمل من تأليف عبد المحسن الروضان وإخراج باسل الخطيب.

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ثنائية أخرى في "أبو البنات"

مباراة تمثيلية أخرى سوف نراها خلال أحداث مسلسل "أبو البنات" الذي يناقش في مضمونه جملة من القضايا التي تميل إلى الطابع الاجتماعي والعائلي بصورة كبيرة جداً، والتي تجمع بين الفنانة هبة الدري بالفنان إبرهيم الحربي،

ومن جانبها، عبرت النجمة هبة الدري عن سعادتها بالشخصية التي سوف تظهر بها خلال أحداث هذا المسلسل وتدعى "ليلوه". منوّهة إلى أن هذه الشخصية أخذت منها مجهوداً كبيراً أثناء تنفيذها. جاء ذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها على "إنستغرام"، جاء كالتالي: "لله الحمد، انتهيت من تصوير مسلسل أبو البنات، وانتظرونا إن شاء الله في رمضان 2025، العمل ما راح أنساه ولا أقدر أنسى شخصية ليلوه اللي أخذت مني مجهوداً كبيراً لتنفيذها. شكراً للمخرج محمد القفاص على ثقته فيني لأدائي هالشخصية الاستثنائية، وشكراً للكاتب محمد النشمي، والشكر الكبير للمجموعة الفنية والأستاذ باسم عبدالأمير على الحب الكبير واحتوائهم لي، شكراً فريق العمل من الكاست الفني وكاست الفنانين اللي دايماً أقول عنهم ناس تنشرى بذهب، الحمد لله كان كاست رائع وعلى قلب واحد، نلتقي قريباً يا أحباب، والقادم أجمل".

يشارك في بطولة المسلسل عدد من الممثلين المعروفين في الدراما الكويتية، منهم شوق الهادي، هبة الدري، شيماء علي، فهد باسم، أحمد النجار، مرام البلوشي، في الشرقاوي، كوثر البلوشي، نور محمود، فتات سلطان وغيرهم.

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تجديد التعاون في مسلسل "من الأحد إلى الخميس"

من بين المسلسلات، والتي أُعلن مؤخراً عن تواجدها في موسم رمضان 2025، مسلسل "من الأحد إلى الخميس"، والذي يجدد التعاون مرة أخرى بين الفنان محمد الدوسري والفنانة فوز الشطي.

وقد عبّر "الدوسري" عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل الذي يجمعه بالنجمة فوز الشطي؛ لافتاً إلى أن هذا المسلسل يمثل محطة هامة له في مشواره الفني وتحدياً كبيراً في نفس الوقت.

كما وجه رسالة شكر لكلّ المشاركين على هذا العمل، بداية من نجومه، وصولاً لمؤلفه ومخرجه. وشارك الفنان محمد الدوسري صورة تجمعه بنجوم المسلسل عبر صفحته على "إنستغرام"؛ معلقاً: "الحمدلله خلصت تصوير مسلسل من الأحد إلى الخميس، شكراً من القلب لكل طاقم العمل على الحب والتعاون اللي شفناه مع بعض، وإن شاء الله نشوف ثمرة هالتعب في رمضان 2025، هالمحطة كانت جديدة ومهمة بالنسبة لي، تحدي ومنافسة مع نفسي، وأتمنى يعجبكم اللي قدمناه".

ويشارك في مسلسل "من الأحد إلى الخميس" عدد آخر من النجوم، منهم: إيمان الحسيني، إيمان فيصل، ريم النجم. الكاتب علي الدوخان. المخرج أحمد شفيق. إنتاج قولد جروب.

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