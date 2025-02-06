نجل حسن يوسف يكشف تفاصيل إصابته الخطيرة ويعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان الشاب عمر يوسف نجل الفنان الراحل حسن يوسف، عن تعرضه لإصابة خطرة في الغضروف وقطع في الرباط الصليبي.

وأعلن عمر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” عن تعرضه لإصابة خطيرة بسبب قطع في الرباط الصليبي والغضروف الخارجي، وكتب قائلاً: “قطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف الخارجي… الحمد لله”.

وأشار يوسف الى أنه تعرّض لهذه الإصابة أثناء مشاركته في مباراة لكرة سلة، مؤكداً أنه كان لاعباً في إحدى الفرق.

وعن تفاصيل الإصابة التي تعرّض لها، قال عمر يوسف في تصريحات صحافية: “إصابة ملاعب بسبب كرة السلة، هحتاج لعملية جراحية، وبعدها جلسات علاج طبيعي، وبحمد ربنا على كل حال، أكيد إصابة فدت مصيبة أكبر”.

يُشار الى أن عمر حسن يوسف يغيب عن التمثيل منذ سنوات عدة، وعن أسباب ذلك قال: “مش موجود الفترة دي على الساحة الفنية عشان بشتغل حاجة تانية جنب شغلي، والشللية بقت حاكمة، الناس بتشغّل صحابهم وصحاب صحابهم وناس كتير موهوبة مش بتشتغل ومعرفش إيه السبب، وأنا بحب الشغل مع محمد سامي وحققت معاه نجاح كبير بمسلسل الأسطورة، ولكن مش بسأله على أدوار أشتغلها معاه لأنه عارفني وعارف إني موجود، ولو عايزني هو هيقولي”.