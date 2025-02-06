رحيل صالح العويل.. صراع مع المرض ينهي حياة نجم السينما المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي النجم صالح العويل، عن عمر يناهز 78 عاماً، بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي لسنوات.

وأعلن نجله هشام صالح عن الخبر الحزين، ولم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء لحين حضور باقي أفراد العائلة.

ولفت إلى أن حالة والده الصحية قد تدهورت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حيث كان يرقد بغرفة العناية المركزة بمستشفى كوبري القبة بالقاهرة، كما أنه كان يخضع لغسيل الكلى قبل وفاته بأيام.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”أن الراحل كان يعاني منذ فترة من ضعف شديد بعضلة القلب وانسداد في شرايين القلب وترشح مياه على الرئة، هذا بجانب تأثره بالجلطة التي أصيب بها من قبل وكانت بالمخ، وهذا ما جعل حالته تزداد سوءا.

ولفت إلى أن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين كان يتابع حالة والده بشكل مستمر، كما أنه تدخل لأكثر من مرة لنقله من المستشفى، إلا أن حالته الصحية قد تدهورت وساءت بشكل كبير، كما أن الفنان ياسر جلال كان يتابع الحالة من خلال بعض الاتصالات المستمرة.

واشتهر العويل بالشخصيات التي قدمها في عشرات اﻷفلام، وبدأ العمل في السينما منذ حقبة الستينات من خلال فيلم اللص والكلاب، من أفلامه اﻷشرار، ومضى قطار العمر، البريء، وضاع العمر يا ولدي، حسن اللول، عصابة حمادة وتوتو.