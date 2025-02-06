بالفيديو- عبير نعمة ورحلة من الذكريات في “صدّقني نسيتك”

صدرت الأغنية المُصوّرة الجديدة للفنّانة عبير نعمة بعنوان “صدّقني نسيتك” من إنتاج شركةUniversal Music MENA”.

“صدّقني نسيتك” أغنية رومنسيّة من كلمات وألحان وتوزيع مارون يمّين في أولى تجاربه في عالم اللحن والتأليف، وقد تمّ تصوير كليب الأغنية في لبنان تحت إدارة المُخرج نديم حبيقة.

وفي تعليق على “صدّقني نسيتك”، وصفت عبير نعمة الأغنية بأنّها حالة موسيقيّة راقية تُجسّد

رحلة من الذكريات والعودة إلى الماضي، وتنقل نقيضاً من المشاعر لسيّدة تستعيد مُختلف مراحل حياتها وتجاربها من خلال التأمّل في الماضي والتصالح مع الذات.

وأضافت عبير نعمة :” صدّقني نسيتك”هي تعبير وجدانيّ عن اللحظة التي تشعر فيها المرأة بالحاجة إلى لملمة ذكرياتها وحياتها الماضية بما فيها من إنتصارات ولحظات فرح أو حزن…

هذا، وأكّدت الفنّانة عبير نعمة أنّ التعاون مرّة جديدة مع المُخرج نديم حبيقة كان له دوراً كبيراً في إيصال فكرة الأغنية وترجمة المشاعر العميقة التي تحملها الكلمات برؤية فنيّة خاصّة تتّسم بالبساطة.

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لناحيته، قال المُخرج نديم حبيقة: “هذا التعاون هو الرابع لي مع الفنّانة عبير نعمة، ولا شكّ أنّ الثقة بيننا تزداد أكثر فأكثر كلّ مرّة ما ينعكس إيجاباً على مضمون ونتيجة العمل”. وأتمنّى أن تحصد “صدّقني نسيتك” أصداءً إيجابيّة وأن تصل للجمهور بصدق وبحبّ.