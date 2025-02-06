أعلن وزير الثّقافة اللبنانيّ القاضي، محمّد وسام المرتضى، أنّ وزارة الثّقافة اللبنانيّة – بالتّنسيق مع المؤسّسة الوطنيّة للتّراث – وافقت على إطلاق مشروع تحويل المنزل الذي عاشت فيه السّيّدة فيروز طفولتها في زقاق البلاط إلى مُتحف وطني، بعد ترميمه ليكون شاهدًا على المسيرة الفنّيّة الاستثنائيّة للسّيّدة فيروز والرّحابنة.
وأشار وزير الثّقافة في تصريح لـ LBCI ، أنّ المطالَبات بهذ المشروع تعود إلى العام ٢٠٢٢، كما أكّد أنّهم اتفقوا مع المؤسّسة للبدء بتحويل المنزل إلى متحف.
وأشار إلى أنّ المنزل، تراثيّ وسيكون مجهّزًا لزيارة المواطنين ومزوّدًا بسردٍ زمنيّ لكلّ مراحل إنتاج فيروز والرّحابنة.
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نذكر أنّ وزير الثّقافة، كان قد زار البيت الذي عاشت فيه السّيّدة فيروز في محلة “زقاق البلاط”، في العام ٢٠٢٢ وأكّد في ذلك الوقت، أنّ هناك من يراهن على أنّ المنزل سينهار لكنّه لن ينهار لأنّه سيرمّمه ويقيم فيه متحفًا يوثّق إرث هذه السّيّدة العظيمة التي تسكن في وجدان كل وطنيّ وكل عربيّ حرّ.
كانت هذه تفاصيل خبر خبر سارّ لجمهور السّيّدة فيروز بعد إعلان وزير الثّقافة عن هذا المشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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