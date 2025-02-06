شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "كفاية جراح" والان مع تفاصيل الخبر

طرح المطرب حلمى عبد الباقى أغنيته الجديدة "كفاية جراح" من كلمات زياد حسن وألحان محمد الفخراني وتوزيع رامي المصرى.

وتقول كلمات الأغنية: أنا قلبي يا دنيا فاض بيه إنتى بتعملي فيه كده ليه، بتجرحى من غير أسباب، رخيلي ياعمر حبالك سيب ولا مليش في الدنيا نصيب، يعني أنا مش معمولى حساب، الله يخليكي كفاية جراح ولا أنا مش مكتوبلي أرتاح".

وقال المطرب حلمي عبد الباقي فى تصريحات صحفية إنه يراهن على الأغنية بعد طرحها وتصدرها التريند، حيث يقدمها بشكل جديد عليه، ويتمني أن تنال اعجاب جمهوره.

وطرح مؤخرا النجم حلمى عبد الباقي أحدث أغانيه التى تحمل اسم "عيش وملح" على منصات السوشيال ميديا واليوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا، وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، وظهر بها بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة.

وتقول كلمات الأغنية: عرفنا مين عدو ومين حبيب وشوفنا كل حاجة عن قريب عرفنا مين عرفنا مصلحة وراح وساب وجابها في النصيب محبه عشره كله كان كلام يومين جمال و راحو والسلام، عملنا ياما خير في ناس كتير وعادي برده طلعوا مش تمام، محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل ياريت منشفكوش بعدين، محدش يجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا محدش شالنا الا أيدينا، محدش حبلنا الخير الا واتشال جوه عينينا بلا عيش وملح، سبتولنا جرح واخدته فرح السنين بلا عيش وملح مش عاوزه شرح عشرتكو طلعت كمين، محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل، ياريت منشفكوش بعدين محدش يجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا، محدش شالنا الا ايدينا محدش حبلنا الخير، الا واتشال جوه عينينا سواد قلوبكوا باين من الهزار الضحكه خارجه بتداري، الصفار عملنا قيمه للي ميساويش وفي النهايه بخ كله طار.