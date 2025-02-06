شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2025.. البوسترات الفردية لأبطال مسلسل الشرنقة أحدث إنتاجات watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت منصة watch it الإلكترونية على الترويج لدراما رمضان 2025 على مدار الأيام الماضية، وأبرزها مسلسل الشرنقة أحدث إنتاجتها الحصرية، والذي يقوم ببطولته النجم أحمد داود.

ونشرت المنصة على مدار الساعات الماضية عدد من البوسترات الفردية لأبطال المسلسل، منهم: أحمد داود، سارة أبي كعنان، صبري فواز، علي الطيب، مريم الخشت، محمد عبده، ياسر عزت، عماد صفوت، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي والجماعي للعمل.

مسلسل الشرنقة من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وتدور احداثه في إطار اجتماعي مشوق، ويسلط الضوء على عدد من القضايا الهامة، منها التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

يذكر أن أحمد داود يعرض له حاليا فى السينمات فيلم "الهوى سلطان" الذى انطلق فى نوفمبر الماضى، وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبى وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى، وتدور قصة الفيلم حول شاب وفتاة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما.

وقدم أحمد داود آخر أعماله فى الدراما، مسلسل "زينهم" وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.



أحمد داود



بوستر جديد أحمد داود



صبري فواز



علي الطيب



عماد صفوت



محمد عبده



مريم الخشت