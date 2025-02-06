شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة عن الخليج 365: أى خبر لو مانزلش عندهم يبقى مش حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل الخليج 365 بالعدد رقم 5000 من النسخة اليومية المطبوعة تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية"، واحتفالا بهذه المناسبة، وجهت النجمة لبلبة التهنئة لليوم السابع، حيث قالت "أحب جريدة الخليج 365، بنزاهتها ومصداقيتها، ربنا يوفقكم ودايما فى نجاح، وربنا يخلى لينا الخليج 365، أى خبر لو مانزلش فى الخليج 365 يبقى مش حقيقى وبقول ده من قلبى، بوسة لـ الخليج 365".

يحتفل الخليج 365 في عدد اليوم من النسخة المطبوعة بـ 5000 عدد مطبوع تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية.. 2.6 مليار مشاهدة لـ"تليفزيون الخليج 365" على الفيس بوك فقط.. 80 جائزة محلية وعربية ودولية تزين دواليب الصحيفة.

وحظى الخليج 365 خلال مسيرة ناجحة بكل المقاييس بثقة يشهد عليها الملايين بـ 29 مليون متابع على فيس بوك و11.5 مليون متابع على إنستجرام، و13.3 مليون متابع على إكس، و5.4 على يوتيوب، و1.5 مليون متابع على تيك توك.

وأكد أساتذة العالم أن الخليج 365 تجربة رائدة فى الصحافة المطبوعة والرقمية وفريدة فى مصر والعالم.