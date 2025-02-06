موعد حفل زفاف أحمد سعد وعلياء البسيوني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 05:55 مساءً - كشف المطرب أحمد سعد موعد حفل زفافه من خبيرة التجميل علياء البسيوني، بعد طلاقهما وعودتهما مرة أخرى بفترة خطوبة جديدة، أثناء تواجدهما بالساحل الشمالي.

موعد حفل زفاف أحمد سعد على علياء البسيوني

وقال أحمد سعد في تصريحات تلفزيونية على هامش حفل إطلاق ألبومه الجديد: إن زفافه على علياء البسيوني سيكون في شهر مايو المقبل، مؤكدا أنه سيدعو الكثير من أصدقائه وسيغني في فرحه، بالإضافة إلى أن أجواء حفل الزفاف ستنال إعجاب الجمهور.

حلَّ الفنان أحمد سعد ضيفاً على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة ام بي سي مصر، وخلال اللقاء تطرق في الحديث إلى أكثر من موضوع منها مسألة انفصاله ثم الصلح بينه وبين زوجته علياء بسيوني.

علياء بسيوني تفاجئ أحمد سعد في برنامج "الحكاية"

فاجأت علياء بسيوني الفنان أحمد سعد على الهواء في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب بمداخلة هاتفية، قالت فيها: "احنا مخطوبين وعلى فكرة دي ألذ حاجة"، ليمازحعمرو أديب قائلًا: "عمرك خطبت مراتك".

وأكملت علياء: "وأنا مصرة حتى بعد كتب الكتاب هنفضل مخطوبين، والفرح اتأجل علشان الألبوم بتاعه بس والله إحنا مخطوبين، ومش هوافق أتجوز إلا بعد الفرح وممكن فرحنا يبقى في يناير، أنا مصرة نفضل مخطوبين لحد لما نكتب الكتاب".يذكر أن أعلن الثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني انفصالهما في أغسطس 2023، ليفاجئ الفنان أحمد سعد جمهور حفله الذي أقامه في الساحل الشمالي 21 سبتمبر الماضي 2024، بعودته لزوجته علياء بسيوني بصورة رسمية، وذلك بعد فترة من الانفصال استمرت قرابة عام، الأمر الذي أدخل البهجة والفرحة وسط الحضور، مما دفعهم للتفاعل مع خبر عودته لزوجته بالتصفيق الحار.

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"حبيبنا " أحدث ألبومات أحمد سعد

طرح النجمخلال اليومين الماضيين ألبوم "حبيبنا" عبر مختلف المنصات والذي جاء مكونًا من 9 أغانٍ تضم عدداً من الألوان الموسيقية يقدمهامستفيداً من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية مقدماً تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكل مختلف. جاءت أغاني ألبوم أحمد سعد الجديد "حبيبنا" كالتالي: أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.

ومن أغاني الألبوم أغنية "تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، "بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، أغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي، أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.

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