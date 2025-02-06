ميرنا وليد - بيروت - استطاع المخرج اللبناني إيلي فهد ان يصنع بصمة خاصة له في عالم الإخراج، ومؤخرا حققت الحملة الإعلانية التي تولى اخراجها وجمعت النجمة هيفا وهبي والمؤثرة نور عريضة ضد التحـ رش نجاحا لافتا وضجة على مواقع التواصل الإجتماعي.
موقع "الفن" التقى بـ إيلي فهد، وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن الفيديو الذي عرض هذه المشكلة، وكشف من التي اقترحت الفكرة، ما هي أجمل صفة بـ هيفا وهبي؟ وكيف كان اللقاء الأول بينهما؟.
لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- إيلي فهد: "هذه أجمل صفة بـ هيفا وهبي" وهذا ما كشفه عن حملتها مع نور عريضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.