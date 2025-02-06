خاص- إيلي فهد: "هذه أجمل صفة بـ هيفا وهبي" وهذا ما كشفه عن حملتها مع نور عريضة

ميرنا وليد - بيروت - استطاع المخرج اللبناني إيلي فهد ان يصنع بصمة خاصة له في عالم الإخراج، ومؤخرا حققت الحملة الإعلانية التي تولى اخراجها وجمعت النجمة هيفا وهبي والمؤثرة نور عريضة ضد التحـ رش نجاحا لافتا وضجة على مواقع التواصل الإجتماعي.



موقع "الفن" التقى بـ إيلي فهد، وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن الفيديو الذي عرض هذه المشكلة، وكشف من التي اقترحت الفكرة، ما هي أجمل صفة بـ هيفا وهبي؟ وكيف كان اللقاء الأول بينهما؟.

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