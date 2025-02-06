شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى احتفالاً بالعدد الـ 5000 من الخليج 365: رائدة فى عالم الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل الخليج 365 في بالعدد رقم 5000 من النسخة اليومية المطبوعة تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية، واحتفالا بهذه المناسبة، وجه النجم هاني رمزي التهنئة لليوم السابع حيث قال،" «الخليج 365» ظهرت بشكل مختلف ومتطور، وأخذت طابع التطور بين الأجيال المختلفة واحتلت الصدارة وبقت رائدة فى عالم الإعلام والصحف، وجريدة مسموعة ومرئية عبر الإنترنت، وأنا زرتها أكتر من مرة، كل مرة بحس إنى فى خلية نحل، الكل بيتسابق لكسب ثقة القراء، وفعلا كل العاملين لهم مصداقية، وأصحبت مصدر ثقة عند الناس وبقى لها كلمة والكل بيهتم بما تنشره «الخليج 365»، وعرفت تجمع كل الأعمار الكبير والصغير.. ألف مبروك وعقبال العدد الـ 5 ملايين ".

يحتفل الخليج 365 في عدد اليوم من النسخة المطبوعة بـ 5000 عدد مطبوع تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية.. 2.6 مليار مشاهدة لـ"تليفزيون الخليج 365" على الفيس بوك فقط.. 80 جائزة محلية وعربية ودولية تزين دواليب الصحيفة.

وحظى الخليج 365 خلال مسيرة ناجحة بك المقاييس بثقة يشهد عليها الملايين بـ 29 مليون متابع على فيس بوك و11.5 مليون متابع على انستجرام، و13.3 مليون متابع على أكس، و5.4 على يوتيوب، و1.5 مليون متابع على تيك توك. وأساتذة العالم يؤكدون أن اليوم السبع تجربة رائدة فى الصحافة المطبوعة والرقمية وفريدة فى مصر والعالم.

