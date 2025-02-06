شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد عن الخليج 365: رقم واحد فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل الخليج 365 بالعدد رقم 5000 من النسخة اليومية المطبوعة تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية، واحتفالا بهذه المناسبة، وجهت النجمة نبيلة عبيد التهنئة لليوم السابع حيث قالت نبيلة عبيد.. «الخليج 365» رقم واحد فى الشرق الأوسط، وألف مبروك على إصدار العدد رقم 5 آلاف، وأنا من محبى الخليج 365 ودائما بستشعر المصداقية والأمانة فى نقل الخبر، وبتابع كل أخبار زملائى فى عالم الفن من خلالها.

يحتفل الخليج 365 في عدد اليوم من النسخة المطبوعة بـ 5000 عدد مطبوع تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية.. 2.6 مليار مشاهدة لـ"تليفزيون الخليج 365" على الفيس بوك فقط.. 80 جائزة محلية وعربية ودولية تزين دواليب الصحيفة.

وحظى الخليج 365 خلال مسيرة ناجحة بك المقاييس بثقة يشهد عليها الملايين بـ 29 مليون متابع على فيس بوك و11.5 مليون متابع على انستجرام، و13.3 مليون متابع على أكس، و5.4 على يوتيوب، و1.5 مليون متابع على تيك توك. وأساتذة العالم يؤكدون أن اليوم السبع تجربة رائدة فى الصحافة المطبوعة والرقمية وفريدة فى مصر والعالم.