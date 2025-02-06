شكرا لقرائتكم خبر عن هل تم الانفصال بين ليلي ألين وديفيد هاربور بعد أربع سنوات من الزواج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير جديدة عن انفصال النجمان العالميان ليلي ألين وديفيد هاربور بعد أربع سنوات من الزواج، وجاء التقرير من موقع PEOPLE، الذى نشر أن مصادر متعددة أكدت انفصالهما.

وأضاف مصدر لموقع PEOPLE: " زواج ألين وهاربور انهار وانفصلا". ومن غير الواضح حاليًا متى حدث الانفصال وما إذا كان هناك أمل في المصالحة.

بدأت ألين وديفيد هاربور بطل سلسلة Stranger Things، في المواعدة في عام 2019 بعد لقائهما على تطبيق المواعدة Raya وعقدا قرانهما في حفل بلاس فيجاس في سبتمبر 2020، ولم يؤكد ممثلو ألين وهاربور الخبر بعد.



ليلي ألين وديفيد هاربور

كما أكد الممثل العالمى ديفيد هاربور بطل مسلسل Stranger Things الذى يطرح على منصة نتفليكس، أن نهاية العمل "مؤثرة جدًا"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

بينما أشار هاربور، الذي يلعب جيم هوبر في مسلسل Stranger Things، أنه لم يقرأ سيناريو الموسم الأخير من السلسلة حتى الآن، إلا أنه يعرف بشكل غامض كيف سينتهي الأمر، حيث صرح قائلاً: "أنا أعرف النهاية بطريق ما، أعرف أين نتجه وهو أمر مؤثر للغاية، وهذا هو المصطلح الذي سأستخدمه ".