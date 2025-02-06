شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى: بعتبر نفسى من مؤسسى الخليج 365.. أتمنى لكم دوام النجاح والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل الخليج 365 بالعدد رقم 5000 من النسخة اليومية المطبوعة تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية، واحتفالا بهذه المناسبة، وجه النجم خالد النبوي التهنئة لليوم السابع حيث قال،"بعتبر نفسى من المؤسسين، لأنى كنت موجود معكم وقت تأسيس «الخليج 365»، أنتم جورنال وموقع مهم عليكم مسؤولية كبيرة، لأن الصحافة هى السلطة الرابعة ومهم جدا نمارس الإعلام وليس الإعلان، وأرجوكم أخطر ما فى الإعلام ما يخفيه وليس ما يقوله، الصفحة الأولى لازم تكون فيها حدوتة حلوة ومبهجة وقصة نجاح حقيقية وبتمنى لكم الدوام والاستمرار".

يحتفل الخليج 365 في عدد اليوم من النسخة المطبوعة بـ 5000 عدد مطبوع تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية.. 2.6 مليار مشاهدة لـ"تليفزيون الخليج 365" على الفيس بوك فقط.. 80 جائزة محلية وعربية ودولية تزين دواليب الصحيفة.

وحظى الخليج 365 خلال مسيرة ناجحة بك المقاييس بثقة يشهد عليها الملايين بـ 29 مليون متابع على فيس بوك و11.5 مليون متابع على انستجرام، و13.3 مليون متابع على أكس، و5.4 على يوتيوب، و1.5 مليون متابع على تيك توك، وأساتذة العالم يؤكدون أن اليوم السبع تجربة رائدة فى الصحافة المطبوعة والرقمية وفريدة فى مصر والعالم.

