شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى احتفالاً بالعدد الـ 5000 من الخليج 365: خلية نحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الخليج 365 في بالعدد رقم 5000 من النسخة اليومية المطبوعة تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية، واحتفالا بهذه المناسبة، وجه النجم أحمد العوضي التحية لليوم السابع والعاملين به، حيث قال: الخليج 365 موقع كبير ودوما ما كان محرريه على قدر عال من الثقافة وبالنسبة لي الخليج 365 فى مكانة مميزة وعندما زرته فى وقت سابق وجدت كتيبة تعمل اشبه بخلية النحل فى كل المجالات من خلال الأقسام المختلفة فيه لإرضاء القارىء".

يحتفل الخليج 365 في عدد اليوم من النسخة المطبوعة بـ 5000 عدد مطبوع تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية.. 2.6 مليار مشاهدة لـ"تليفزيون الخليج 365" على الفيس بوك فقط.. 80 جائزة محلية وعربية ودولية تزين دواليب الصحيفة.

وحظى الخليج 365 خلال مسيرة ناجحة بك المقاييس بثقة يشهد عليها الملايين بـ 29 مليون متابع على فيس بوك و11.5 مليون متابع على انستجرام، و13.3 مليون متابع على أكس، و5.4 على يوتيوب، و1.5 مليون متابع على تيك توك. وأساتذة العالم يؤكدون أن اليوم السبع تجربة رائدة فى الصحافة المطبوعة والرقمية وفريدة فى مصر والعالم.