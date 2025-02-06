شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام وجدى: تجربتى فى شهادة معاملة أطفال مع محمد هنيدى استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الفنانة إلهام وجدى تصوير مشاهدها فى مسلسل شهادة معاملة أطفال للنجم محمد هنيدى، والذى تعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2025 على شاشات المتحدة للخدمات الاعلامية.

وأعربت إلهام وجدى عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل، معتبرة التجربة استثنائية، خاصة أنها تجمعها لأول مرة بالنجم محمد هنيدي والمخرج سامح عبد العزيز، مضيفة أن العمل مع فنان بحجم وتاريخ هنيدي يُعد إضافة كبيرة لمسيرتها الفنية، متمنية أن يحظى المسلسل بإعجاب الجمهور.



الهام وجدى على بوستر شهادة معاملة اطفال

وأشارت إلهام إلى أنها كانت متحمسة وقلقة في الوقت ذاته، لكنها قررت خوض التحدي، حيث تجسد لأول مرة دورا كوميديًا بالكامل، وهي خطوة جديدة بالنسبة لها.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال فى إطار كوميدى، حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يفيق من غيبوبة 20 سنة وبعد استفاقته يجد كل شىء تغير عن ما تركه قبل دخوله الغيبوبة ممثله يجلعه يصطدم بالواقع ويواجه العديد من المواقف الكوميدية.