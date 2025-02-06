شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد والى: مبسوط وممتن جدا بعد عرض الحلقة العاشرة من إقامة جبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان الشاب أحمد والى عن سعادته بدوره في مسلسل إقامة جبرية الذى انتهى عرضه بالأمس، من خلال نشر مجموعة من الصورعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وعلق والى على الصور قائلا: "بعد انتهاء الحلقة العاشرة، مبسوط وممتن لتوفيق ربنا جدا، مبروك لكل زمايلي النجاح و شكرآ لكل فرد في العمل من كل الأقسام دا نجاحكم ومجهودكم ".

وتابع والى : "ومبسوط جدًا إني كنت جزء من مسلسل إقامة جبرية، ردود أفعالكم هي أكتر حاجة فرحتني، شكرًا على كلامكم الجميل عن شخصية عصام ومين عارف، يمكن نشوف عصام في قصة جديدة، شكرآ يا أمي علي دعواتك، الحمد لله".

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.



الفنان الشاب أحمد والى



أحمد والى من تصوير اقامة جبرية



أحمد والى وثراء جبيل



أحمد والى من مسللس اقامة جبرية



أحمد والى من أقامة جبرية



الفنان أحمد والى