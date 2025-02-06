شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الأول لفيلم Têtes Brûlées للمخرجة ماية عجميه بـمهرجان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم Têtes Brûlées للمخرجة ماية عجميه في الدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، عرضه العالمي الأول في قسم أجيال +، حيث يُعرض 6 مرات خلال فترة المهرجان الممتدة من 13 إلى 23 فبراير الجارى.

يشهد الفيلم عرضه الأول للجمهور العام يوم الإثنين 17 فبراير الجارى في HKW 1 قاعة ميريام ماكيبا، ثم يُعرض أربع مرات أخرى في التواريخ التالية، الثلاثاء 18 فبراير والخميس 20 فبراير والجمعة 21 فبراير والأحد 23 فبراير الجارى.

يعد فيلم Têtes Brûlées هو قصة نضج تشكلها مأساة إيا البالغة من العمر 12 سنة وهي تتعامل مع الخسارة المفاجئة لأخيها الأكبر يونس، الذي تقاسمت معه رابطة قوية لا تنفصم، في خضم عملية حزن شديدة ومعقدة، تستعين إيا بمهاراتها الإبداعية وقدرتها على الصمود ودعم أصدقاء يونس للتكيف مع رحيله وشق طريقها نحو النضج، وهو إنتاج بلجيكي تونسي مشترك.

فيلم Têtes Brûlées من كتابة و إخراج المخرجة وكاتبة السيناريو البلجيكية التونسية الدنماركية ماية عجميه زلامة، الفيلم من بطولة صفاء غرباوي، مهدي بوزيان، منير عمامرة، عدنان الهرواتي، صابر طابي، نيكولاس ماكولا، مهدي زيلما، ومونيا طيب.