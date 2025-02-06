منصور البلوشي يشارك متابعيه صورة له مع هدى حسين وهذا ما قاله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 04:23 مساءً - عبر الفنان منصور البلوشي عن سعادته بمشاركة الفنانة هدى حسين عملين متتاليين، الأول مسلسل "الصحبة الحلوة"، ومسرحية "الملكة والقرصان"، ونشر صورة جمعته مع هدى، وكانت هذه الصورة أثناء اجتماعهما معاً في مسرحية "الملكة والقرصان".

وعلق منصور البلوشي وكتب: "سعيد ومتشرف أني أقف مع قامة فنية وأسطورة مثل هدى حسين بمسلسل "الصحبة الحلوة" ومستمتع أني أشوفها كل يوم بمسرحية "الملكة والقرصان" بعد انقطاعها عن مسرح الطفل، ربي يحفظك يا أطيب قلب".

أعمال قادمة للفنان منصور البلوشي

ويتواجد منصور البلوشي بأكثر من عمل جديد الفترة القادمة، ومنها مسلسل "بيت حمولة" والمنتظر عرضه بالموسم الرمضاني 2025، وهو من إخراج سائد بشير الهواري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة، ومن بطولة الفنانة إلهام الفضالة، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، منصور البلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زيني كرم، زينب يوسف، شيماء قنبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب.

وسيتواجد أيضاً بمسلسل "وحوش" من إﺧﺮاﺝ سعيد الماروق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، هيا عبدالسلام، فيصل العميري، بشار الشطي، علي كاكولي، منصور البلوشي، عبدالله البلوشي، أحمد سعيد، علي عبدالعزيز دشتي، بالإضافة إلى آخرين.

وسيطل أيضاً في مسلسل "الصحبة الحلوة" من عشر حلقات من تأليف عبدالله الحسيني وعبد العزيز السبيعي للمخرج محمد دحام الشمري والإشراف العام محسن ملا حسين وأحمد ملا حسين، من بطولة هدى حسين، عبدالله التركماني، منصور البلوشي، شبنم خان، أنوار المنصور، سعاد الشطي، سارة العنزي، وهبة المطيري.

ويشارك في مسرحية "الملكة والقرصان" التي ستُقدم على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشتركة السالمية، وهي من إخراج الفنان بدر الشعيبي، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، بدر الشعيبي، طلال سام، غرور صفر، بالإضافة إلى آخرين.

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