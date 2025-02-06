تفاصيل برنامج مخمخ في رمضان لـ أحمد العونان وفهد البناي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 04:23 مساءً - يوجد كل من الفنان أحمد العونان والفنان فهد البناي في برنامج "مخمخ" الذي سيُعرض بالموسم الرمضاني 2025 على منصة شاشا.

وشارك فهد البناي متابعية بوستر البرنامج وعلق وكتب: "في رمضان مخمخ مع شاشا".

وبرنامج "مخمخ" سيتم عرضه في رمضان، ويتكون من 20 حلقة، وهو برنامج مسابقات تقديم ملاك العسكر وعبد الله زيادة والفنانين أحمد العونان وفهد البناي.

آخر نشاطات الفنان فهد البناي

ويواصل الفنان فهد البناي تقديم عروض مسرحية "طالبين القرب" في دولة قطر مع قروب البلام، والمسرحية اجتماعية كوميدية، وهي من إخراج عبد الله البدر، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد العوضي ومريم نصير، ومن بطولة: الفنان داود حسين، حسن البلام، زهرة عرفات، عبد العزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، غادة الزدجالي، نوف السلطان، علي الحسيني، وخالد السجاري.

نشاطات قادمة للفنان فهد البناي

وسيعرض للفنان فهد البناي بالموسم الرمضاني مسلسل "السيرك"، وهو من بطولة: الفنان حسن البلام، داود حسين، عبد العزيز النصار، محمد الرمضان، فهد البناي، نوف السلطان، خالد السجاري، سعاد علي، خالد الفراج موسى كاظم، ومحمد فايق.

آخر عمل درامي للفنان فهد البناي

وكان آخر عمل عُرض للفنان فهد البناي خلال الموسم الرمضاني 2024 الماضي هو مسلسل "ورثة بن عاقول"، وهو مسلسل منوَّع بين المواقف الكوميدية وطرح القضايا الاجتماعية، من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير، ويتقدمهم: الفنان حسن البلام، فهد البناي، عبد العزيز النصار، خالد المظفر، محمد الرمضان، عبد الرحمن العقل، الفنانة سماح، عبد الله الخضر، حصة النبهان، عبد الله بدر، أحمد المظفر، علي الحسيني، خالد السجاري، نوف سلطان، نايف العنزي، وسلمان كايد.

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