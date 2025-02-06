علي كاكولي يعلن عن انتهائه من مسلسل النصاب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 04:23 مساءً - انتهى الفنان علي كاكولي من تصوير مشاهده من مسلسل "النصاب"، ونشر صورة له وأعلن ذلك وعلق وكتب: "انتهيت اليوم من تصوير مسلسل النصاب، شكراً للجميع، شكراً لمخرج العمل عصام عبدالحميد وشكراً لمنصة شاشة، شكراً لكل الفنانين إخواني، شكراً لجميع القائمين على العمل".

العمل سيعرض على منصة نتفليكس، ويعتبر الجزء الثاني من مسلسل "السجين النصاب" الذي عرض في عام 2023، من ﺇﺧﺮاﺝ محمد دحام الشمري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولة الفنان عبدالله السيف، شهاب جوهر، شوق الهادي، أحمد النجار، شيماء سليمان، ريم النجم.

مسلسل النصاب

والنصاب مسلسل من بطولة الفنانة شيرين رضا، علي كاكولي، عبدالله السيف، في فؤاد، ومن إخراج عصام عبدالحميد، وتأليف فيصل البلوشي، العمل أحداثه تدور في إطار الإثارة والتشويق.

مسلسل "فعل ماضي"

وكان آخر عمل عرض للفنان علي كاكولي هو مسلسل "فعل ماضي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله بوشهري، وﺗﺄﻟﻴﻒ علياء الكاظمي وبطولة شجون الهاجري، محمود بوشهري، زينة مكي، عيسى ذياب، فرح المهدي، كوثر البلوشي، أسرار دهراب بالإضافة إلى آخرين.

مسرحية "صُنع في الكويت"

كذلك شارك علي كاكولي في "صُنع في الكويت"، وهي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، وﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، عبدالله عبدالرضا، علي كاكولي ، كوثر البلوشي، روان العلي، آلاء الهندي، حسن عبدال، وجمال الصالح، علي المهيني، محمد المنصوري، الغالية، طلال أبا القلوب، دافي، حسن اليوسفي، شوق بنت عبدالله، ليلى الرندي بالإضافة إلى آخرين.

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