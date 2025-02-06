كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة وهذا ما أعلنه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 04:23 مساءً - أعلن الفنان كريم فهمي خلال الساعات الماضية عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بالتزامن مع تصوير مشاهده في مسلسل وتقابل حبيب المقرر طرحه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

أزمة كريم فهمي الصحية

نشر كريم فهمي عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام صورة ذات خلفية سوداء وعليها صورة ترمومتر في إشارة منه لارتفاع درجة حرارته، وكتب تعليقاً قال فيه "برد دمو يلطش".

تفاعل متابعو كريم مع هذه الصورة وتمنوا له الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية حتى يستكمل نشاطه الفني وتصوير المسلسل قبل بداية الموسم الرمضاني.

كريم فهمي- الصورة ستوري من حسابه الرسمي على إنستغرام

كريم فهمي في رمضان 2025

يُذكر أن الفنان كريم فهمي والفنانة ياسمين عبد العزيز يصوران خلال الفترة الحالية مسلسلهما التلفزيوني الجديد "وتقابل حبيب"، والذي من المُنتظر أن يتم عرضه بموسم دراما رمضان المُقبل.

ويُشارك ببطولة مسلسل "وتقابل حبيب" عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبدالله، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، ندى موسى، ويأتي المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد حمدي.

ويُعد مُسلسل "وتقابل حبيب" هو التعاون الثاني بين الفنان كريم فهمي والفنانة ياسمين عبد العزيز بالدراما التلفزيونية، بعد مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي كان قد تم عرضه بموسم دراما رمضان عام 2020.

وفي سياق آخر، سيواصل كريم فهمي تصوير فيلم "هيبتا - المناظرة الأخيرة"الذي يعود بعد 8 سنوات من عرض الجزء الأول بعد انتهاء الموسم الرمضاني، ويشارك في البطولة: منة شلبي، أسماء جلال، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، وحسن مالك، والفيلم قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، شاركت في الكتابة نورهان أبو بكر، ومن إخراج هادي الباجوري، ويعتمد الفيلم على قصص حب مختلفة تلتقي في نقطة واحدة.

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