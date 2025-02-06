شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف معاناته من أزمة نفسية وينشر وصيته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 04:23 مساءً - أثار الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره وصيته، وذلك بسبب معاناته من أزمة نفسية.

وصية وائل عبد العزيز

كتب وائل منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك جاء نصه كالتالي "أنا في أزمة نفسية بقالي سنين وإحساس عندي أوي إني مش هكمل كتير، وتعبت وعايز أرتاح خلاص ووصيتي هكتبها هنا، أنا مش عايز عزاء ومحدش ياخد عزائي تمامًا، وياريت دفنتي لا تُعلن ولا حد يحضرها غير ابني وأخويا فقط ربنا يديهم طولة العمر".

وأنهى وصيته قائلاً: "وعايز أدفن في مدافن أخوات أمي، وأنا متأكد إن كل الناس هتدعيلي بالرحمة ومش طالب أكتر من كده، أنا مسامح كل الناس اللي حصل بيني وبينهم أي مشاكل من أي نوع، إلا خمس أشخاص فقط، وعند الله تجتمع الخصوم، هو الحكم العدل، وأخيرًا ربنا يحسن خاتمتي يارب، أكيد فوق أحلى".

حقيقة خلاف وائل عبد العزيز وشقيقته

الجدير بالذكر، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية أعلنت ياسمين عبد العزيز خبر رحيل والدها، وتعرضت لانتقادات كبيرة بعدما تغيبت عن التواجد في العزاء لكن شقيقها أكد أن علاقتهما جيدة وكل ما يتردد حول خلافهما مجرد شائعات وأن السبب الحقيقي لغيابها هو التواجد الإعلامي الكبير.

وفي سياق آخر، تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وبأتي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو محمود ياسين، منة عرفة، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين.

يمكنك متابعة آخرهم ياسمين عبد العزيز.. مشاهير ودعوا أحباءهم في بداية عام 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»