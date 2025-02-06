رسالة هنا الزاهد لجمهورها بعد نهاية إقامة جبرية 

احتفال هنا الزاهد بنجاح إقامة جبرية

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تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 04:23 مساءً - احتفلت الفنانة هنا الزاهد بنجاح أحدث أعمالها الدرامية مسلسل إقامة جبرية الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، وظهرت فيه بشخصية مختلفة تماماً عن الشخصيات التي اعتادت تقديمها منذ بدايتها الفنية، وقدمت دور صيدلانية تنتقم من المحيطين بها بطريقة مروعة.شاركت هنا الزاهد الجمهور سعادتها بهذه التجربة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قائلة "الحمد لله على النجاح الكبير اللي حققه إقامة جبرية، حبيت سلمى جدا، أول عمل ليا دراما بعيد كل البعد عن كل اللي قدمته قبل كده. سعيدة بردود الأفعال".تابعت هنا منشورها برسائل شكر لصناع العمل والجمهور قائلة: "عايزة اشكر مؤلف و منتج العمل احمد عادل اللي شافني في سلمى وهو بيكتبه، والمنتجين شريف زلط و عامر الصباح عايزة أشكر استاذة نشوى وعبد الله و منصة واتش ات Watchit , عايزة اشكر من قلبي المخرج اللي بجد اتبسط معاه جدا الاستاذ احمد سمير فرج. شكرا لمدير التصوير مارك عوني. شكرا تامر كروان على موسيقى المسلسل. كل زمايلي اللي كانو شرف ليا اقف قصادهم مع حفظ الالقاب شرنوبي و صابرين محمود البزاوي ثراء جبيل چلا هشام عايدة رياض و محمد الدسوقي و احمد والي و كل الضيوف اللي نوروني في المسلسل الفنانة العظيمة سيمون و صديقي احمد حاتم و حازم ايهاب شكرا للجمهور اللي شافني بعين تانية".يشار إلى أنه بالتزامن مع عرض الحلقات الأخيرة من المسلسل، تفاعل الجمهور مع المقاطع المصورة والصور المتداولة من أحداث الحلقات، وكانت المفاجأة عندما نشرت هنا مقطعاً مصوراً كشفت من خلاله أن هناك احتمالية لتقديم موسم جديد من العمل خلال الفترة المقبلة.تقدم هنا الزاهد الدراما الاجتماعية النفسية خلال مسلسل "إقامة جبرية" من خلال شخصية "سلمى" التي تعمل طبيبة صيدلانية وتتعرض لصدمة كبيرة بعد وفاة زوجها، الأمر الذي يجعلها تتردد على عيادة الطبيبة النفسية عايدة وتُجسد دورها صابرين، وتتعرف إلى موسى ابن الطبيبة عايدة والذي يلعب دوره محمد الشرنوبي، وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، ويشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، أحمد والي، جلا هشام، محمد دسوقي، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.يمكنك متابعة هنا الزاهد أرعبت جلا هشام في إقامة جبرية.. وهذا هو السبب!

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