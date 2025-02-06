الملكة رانيا تخـ ـطف الأنظار بالزهري في الفاتيكان

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الملكة رانيا الأنظار، خلال مشاركتها في القمة الدولية لحقوق الأطفال في الفاتيكان.

وظهرت الملكة رانيا بفستان باللون الزهري، جاء بقصة معتدلة الطول، ومحددة الخصر بحزام رفيع، كما جاء الفستان بكمين طويلين منفوخين، من "Oscar de la Renta".

ونسقت الملكة رانيا الفستان مع معطف طويل باللون الأبيض، من "جورجيو أرماني"، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ باللون الوردي الفاتح، من العلامة التجارية "Dior"، كما نسقت إطلالتها مع حقيبة يد رمادية، من العلامة التجارية "دولتشي غابانا".

وتركت الملكة رانيا شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً بألوان فاتحة أبرز ملامحها بطريقة ناعمة.

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