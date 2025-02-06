شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2025.. منذر رياحنة يظهر بالزي الصعيدي على بوستر مسلسل حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it الإلكترونية لمسلسل حكيم باشا، ببوستر للفنان منذر رياحنة، والذي ظهر خلالها بالزي الصعيدي والعمامة، حيث يدخل خلال العمل في صراعات مع بطل العمل النجم مصطفى شعبان.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

ويجدد منذر رياحنة خلال العمل تعاونه الثاني على التوالي مع النجم مصطفى شعبان، بعد مشاركته العام الماضي في بطولة مسلسل المعلم، وشارك في بطولته أيضا: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.