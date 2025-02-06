شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع ضيف الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الفنانة حنان مطاوع ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى الليلة في حلقة تتطرق فيها إلى كواليس مسلسل صفحة بيضا الذى يعرض حالياً على شاشة قناة on والذى يحقق نجاحاً كبيراً منذ بداية عرضه .

وذلك خلال حلقة تذاع فى الساعة الـ 5 مساء وحتى السابعة مساء الليلة.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.