بالصور- مايكل جوردن في ورطة بسبب اعتقال ابنه… هذه التفاصيل

يُعتبر مايكل جوردن على نطاق واسع أعظم لاعب في كلّ العصور، وهو أسطورة حقيقيّة في تاريخ دوري كرة السّلّة الأميركيّ للمحترفين. لم يكن نجاحه سهلًا – بل كان مبنيًّا على العمل الجادّ المتواصل والانضباط والدّافع الذي لا يمكن إيقافه. من نشأته في منزل من الطّبقة المتوسطة إلى أن أصبح مليارديرًا. كانت رحلة جوردن ملهمة للغاية،

لكن أولاده كانت لهم تجربة مختلفة تمامًا. لقد نشأوا في ظل الثّروة والامتياز والقدرة على الوصول إلى أيّ شيء قد يرغبون فيه. ماركوس جوردن، الذي اختار عدم ممارسة كرة السّلة الاحترافيّة مثل والده، تعرّض لانتقادات كثيرة بسبب أسلوب حياته الباذخ، الذي يعتمد في معيشته على ثروة والده. والآن، مع انتشار خبر اعتقاله في عناوين الأخبار، لا يسعنا إلّا أن نتساءل: هل من الممكن أن يسأل مايكل نفسه عن كلّ ما يحدث داخل عائلته؟

على الرّغم من أنّ ماركوس أصرّ في الفيديو على أنّه لم يكن تحت تأثير أيّة مخدّرات وأنّه تناول القليل من الكحول، إلّا أنّ النّاس ورجال الشّرطة بالطّبع لم يصدّقوا ذلك. وقد تخلّى بجرأة عن حقيقة أنّه ابن أسطورة الدّوري الأميركيّ للمحترفين في محاولة الخروج من المتاعب.

وقد تمّ العثور على ماركوس وامرأة غامضة على مسارات القطار، جالسَين في سيارة لامبورجيني زرقاء كهربائيّة برّاقة تبلغ قيمتها ثلاثمئة ألف دولار. وفقا له، لم يكن يقصد أن ينتهي به الأمر هناك، بل اتخذ طريقًا خاطئًا. ولكن عند هذه النّقطة، كان الضّرر قد وقع بالفعل، والباقي هو التّاريخ.

لقد غضب النّاس بشدة بسبب حقيقة خروج ماركوس من السّجن بعد دفع كفالة قدرها أربعة آلاف دولار – لأنّ المال حلّ المشكلة مرّة أخرى. لكن هنا تكمن المشكلة الحقيقيّة: الأمر لا يتعلّق فقط بقيادته تحت تأثير الكحول. ما أثار غضب النّاس حقًّا هو أنّه على الرّغم من العثور على الممنوعات بحوزته، لم يحدث شيء خطير بسببه. وهكذا، بدا الأمر كلّه وكأنه اختفى. وبالنّسبة لأولئك الذين يعتبرون هذا حالة أخرى من المحسوبيّة في العمل، فهو مجرّد مثال محبط آخر لكيفيّة لعب الأثرياء وأصحاب النفوذ بمجموعة مختلفة من القواعد.

ربّما لم تنجح فكرة “أنا ابن مايكل جوردن” مع رجال الشّرطة في تلك اللحظة، ولكن دعونا نكون واقعيّين – لم يكن الأمر مهمًّا على الإطلاق. كل ما تطلّبه الأمر هو دفع الكفالة بسرعة لإخراجه على الفور.

ولكن هنا يصبح الأمر أكثر غرابة – ففي الآونة الأخيرة، انتشرت صور لماركوس على نطاق واسع، إذ ظهر وهو يتسكّع بشكل غير رسميّ ويتعاطى الممنوعات أثناء تناول وجبة إفطار بسيطة. وهذه ليست أوّل مواجهة له مع القانون. في عام ٢٠١٢، تم القبض عليه بسبب دخوله في نقاش حادّ مع امرأتَين وهو في حالة سكر. لذا، في هذه المرحلة، بدأ الأمر يبدو كما لو أن المتاعب تلاحقه أينما ذهب.

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ربما حان الوقت لتدخّل الأسرة، لأنّ اسم مايكل جوردن بالتّأكيد تحت الأضواء وليس للأسباب الصّحيحة. مع كل الدّراما الأخيرة المحيطة بماركوس، من الواضح أنّ عائلة جوردن تواجه بعض الأسئلة الصّعبة. يبدو أنّ إرث مايكل، الذي بني على مدى سنوات من العمل الجادّ والانضباط، قد طغت عليه الآن تصرّفات ابنه المتهوّرة.

وهل سيواجه ماركوس أيّة عواقب حقيقيّة لأفعاله؟ لا يزال الجواب غير معروف، ولكن هناك شيء واحد مؤكّد – النّاس يراقبون. اسم جوردن، الذي كان في يوم من الأيّام مرادفًا للعظمة، يجد نفسه الآن متورّطًا في فوضى من الجدل. ومع تطوّر القصّة، فإنّ الوقت وحده هو الذي سيخبرنا ما إذا كان ماركوس قادرًا على التدخّل وتصحيح الأمور، أو ما إذا كانت العائلة ستضطرّ إلى التّعامل مع إرث لم تتوقّع أبدًا أن تضطر للدفاع عنه.