شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية يقيم ندوة عن السينما التسجيلية وحفظ الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

خصص مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة برئاسة المخرجة هالة جلال ندوة بعنوان "السينما التسجيلية وحفظ الذاكرة" وأدار الندوة الكاتب الصحفي محمد شعير، بمشاركة د. هدى الصدة من مؤسسات المرأة والذاكرة، ود. مروة الصحن.

في البداية تحدث محمد شعير، قائلا: هناك أماكن تختفي مثل الحدائق العامة، ولذلك قبل إغلاق حديقة الأورمان وحديقة الحيوان قمنا بتصوير الحدائق وأصبح لدينا صور فوتوغرافية لهذه الأماكن، توثق وتحافظ علي الشكل قبل التجديد الذي سيحدث في هذه الأماكن، كما لدينا أيضا فنانين تشكيليين ذهبوا ورسموا تلك الأماكن ووثقوها، ولذلك فالتوثيق وحفظ ذاكرة الأماكن مهم جدا جدا.

وتحدثت د. هدى الصدة من مؤسسات المرأة والذاكرة، وقالت: هدفنا استعادة تاريخ النساء واستعادة ذاكرة نساء كثيرات، ونحاول انتاج معرفة جديدة للنساء ، ونحن نحاول أن نحقق ذلك عبر وسائط متعددة لإنشاء أرشيف للنساء وخاصة الدفعات الأولي في الثلاثينات والاربعينات من الأجيال التي تخرجت من جامعة القاهرة في كليات متعددة، ومنذ أواخر التسعينات تحدثنا عن مجموعات مختلفة ومنها مجموعة السينمائيات المصريات، وقمنا بعمل معارض، وأكثر عملنا في التاريخ الشفوي، وقمنا بتصوير لقاءات وأصبح لدينا أفلام، حوالي 18 فيلما لسينمائيات .

وتحدثت آية يوسف مخرجة تلك الأفلام مؤكدة علي سعادتها بهذه التجربة، وقالت : كل مقابلة لي مع مخرجة أو كاتبة أو مونتيرة كانت كأنها " ماستر كلاس " وانا علي المستوي الشخصي تعلمت الكثير وقدمت 18 فيلما عن المرأة والذاكرة، كما قدمنا معارض متعددة ومنها معرض " أنا بخير اطمئنوا "، وفكرنا في إنشاء متحف للمرأة في مصر، ولدينا فستان هند رستم ومقتنياتها التي أهدتها لنا أسرتها .

وتحدثت د. مروة الصحن المسؤولة عن مركز الأنشطة الفرانكوفونية عن السينماتيك ومشروع التوثيق قائلة : قررنا أن نعرض افلام تسجيلية للطلبة في المدارس في الإسكندرية وكنا نطالبهم بكتابة آرائهم بالكتابة، وكانت الجائزة أن تدعوهم لحضور مهرجانات سينمائية، وهذا العام ذهبنا لمدن كثيرة ومحافظات كثيرة مثل الإسكندرية والأقصر والإسماعيلية وشاركوا في المهرجانات بهذه المحافظات .

وأضافت : بدأت عملي في مكتبة الإسكندرية قبل إنشائها وكنت مهتمة جدا بالتوثيق وسافرت منحة إلي فرنسا وتدربت هناك، وعند عودتي أصبحت المسؤولة عن انشاء المكتبة السمعية البصرية في مكتبة الإسكندرية، وبالفعل قمت بالبحث عن الأفلام لاقتنائها، ولكن فوجئت بعدم وجود قائمة بالعناوين بالأفلام، فكل مقومات السينما لدينا من قانون وغرفة لصناعة السينما ومركز قومي وجمهور وقاعدة لمجال السينما، ولكن هناك سوء حفظ، ومشكلة في مجال التكنولوجيا والحفظ والأرشيف، فنظرت لكل هذه المفردات ففكرت في توثيق وحفظ الأفلام والكتب وأي وثيقة، واستفدت من خبرتي في فرنسا وقدمت دراسة عن انشاء السينماتيك في مصر، وتطرقت لتجارب أخري في دول وقمت بدراسة مقارنة .



ندوة السينما التسجيلية وحفظ الذاكرة