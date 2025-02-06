شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل من كواليس تسجيل أحدث أغنياته مع البرازيلى وزووم.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب مصطفى كامل أمس الأربعاء من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ناقصة سكر" داخل أحد الاستوديوهات بالقاهرة، ومن المقرر طرحها الأيام المقبلة، الأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع الموسيقى زووم.



مصطفى كامل



مصطفى كامل والملحن أحمد البرازيلى وزووم

وطرح مؤخرا مصطفى كامل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "العيب عليا" من كلماته وألحانه وتوزيع كوليبكس وماستر أمير محروس، وجيتارات أحمد حسين وتسجيل صوت أحمد جودة.



مصطفى كامل والملحن أحمد البرازيلى

وكانت آخر ألبومات مصطفى كامل «وجع قلبى» وتضمن عددا من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا منها «اتعلمت من الليالى»، من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر احمد جودة، وأغنية «اسكت» من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وأغنية حلوة حياتى، من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وأغنية «وجع قلبي» وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة.



مصطفى كامل والملحن أحمد البرازيلى

يذكر أن ألبوم «وجع قلبى» يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلمات مصطفى كامل ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.