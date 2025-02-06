شكرا لقرائتكم خبر عن عبير نعمة تطرح فيديو كليب أغنيتها "صدقنى نسيتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المغنية اللبنانية عبير نعمة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "صدقنى نسيتك" من خلال قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب منذ قليل.

أغنية صدقنى نسيتك لـ عبير نعمة من كلمات وإنتاج موسيقي مارون يمين، ومكساج إيلي بربر.



عبير نعمة

فى نفس السياق أحيت المطربة اللبنانية عبير نعمة، مؤخرا، حفلا غنائيا على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة، وقدمت خلاله باقة كبيرة من أغانيها، ومنها "احكيلي" و"بعدني حبك" و"يا نسيم الروح" و"ع اسمك غنيت" و"كل ماتقلي" و"وينك" و"حبيبتي قولي" و"بصراحة" و"غني قليلا".