شكرا لقرائتكم خبر عن هاجمت الدين الإسلامي.. نتفليكس تزيل بوسترات بطلة فيلمها Emilia Perez والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت منصة نتفليكس الأمريكية حذف بوسترات ممثلتها المتحولة جنسياً كارلا صوفيا جاسكون، بطلة فيلمه إميليا بيريز، المرشح لـ 13 جائزة في حفل الأوسكار المقبل، بعد منشوراتها التى تهاجم فيها الدين الإسلامي وهو ما أحدث ضجة كبيرة ضدها في دول العالم المختلفة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المنصة الأمريكية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد المأزق الذي واجه الفيلم بعد ترشيحاته الكثيرة في حفل الأوسكار المقبل، وقررت حذف عنوان الفيلم وكذلك أي صور لجاسكون من الكثير من مواد الحمل، بدلاً من ذلك، يبرز التسويق بشكل بارز سالدانيا والمشاركات في البطولة سيلينا جوميز وأدريانا باز، ولم يتم ترشيح أي منهما، ويشير هذا التحول إلى أن نتفليكس تحاول التقليل من مساهمات جاسكون حتى لا تطغى الجدل الدائر حول تصريحاتها على الفيلم أو عمل زملائها في البطولة والمتعاونين معها.

وسيطر فيلم Emilia Perez على ترشيحات جوائز الأوسكار كالتالى:

1. أفضل فيلم

2. أفضل ممثلة في دور رئيسي

3. أفضل مخرج

4. أفضل ممثلة بدور مساعد

5. أفضل مكياج وتصفيف الشعر

6. أفضل موسيقى تصويرية أصلية

7. أفضل سيناريو مقتبس

8. أفضل تصوير سينمائى

9. أفضل مونتاج

10. أفضل فيلم ناطق بلغة غير إنجليزية

11. أفضل أغنية أصلية

12. أفضل صوت

13. أفضل أغنية أصلية