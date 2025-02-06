أحمد وفيق بتصريح صادم: أمرّ بأزمة نفسية

أحمد وفيق يبحث عن السعادة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 01:24 مساءً - كشف الفنانعن تعرضه لأزمة نفسية رغم تشكيكه الدائم في حدوث ذلك طوال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه اكتشف هذا الأمر عندما وجد نفسه يبحث عن طريق للسعادة من خلال القيام بأشياء من الماضي يشعر تجاهها بحنين كبير ،مثل قيامه بتجهيز الزينة الخاصة لشهر رمضان وغيرها من الأشياء.وأعلن أحمد وفيق عن هذا الخبر الصادم لجمهوره، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، " اعترف اني بمر بأزمه نفسية ، كنت شاكك وبقول اني مكبر المواضيع، بس لم لاقيت نفسي بدوب نشا في الميه عالنار ، وبقصقص ورق ملون وبعمل زينة رمضان، اتأكدت ابحث عن السعاده في أشياء أحن اليها والحمد لله".

يمكنكم قراءة ...رمضان 2025.. قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد قبل عرضه



"الحلانجي" عمل درامي منتظر لـ أحمد وفيق

على جانب آخر يتواجد الفنان أحمد وفيق فيالمنتظر من خلال مسلسل "" الذي يضم عدداً من النجوم وهم محمد رجب، آيتن عامر، وإبراهيم السمان، ومحمود قابيل، ومحمد لطفي، وعبير صبري، وأحمد وفيق، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.وتدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي حول شخص يدعى "طه" يدخل السجن لمدة 7 سنوات، لاتهامه في قضية مواد محظورة؛ حيث ستتصاعد الأحداث بالتزامن مع خروجه من السجن؛ ليبحث عن الشخص الذي تسبب في حبسه ظلماً طيلة هذه السنوات.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»