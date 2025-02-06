هذا ما قالته ميلا الزهراني عن مسلسل فضة.. يعرض في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 01:24 مساءً - شوّقت الفنانة ميلا الزهراني متابعيها لمسلسلها الجديد، والذي سيعرض بالموسم الرمضاني 2025، ونشرت بوستر العمل، والذي يحمل اسم "فضة" بمشاركة نخبة من الفنانين، وعلقت وكتبت "انتظرونا في رمضان مع مسلسل "فضة"، قصة قريبة من القلب، تنبض بالمشاعر الإنسانية، وتأخذكم في رحلة مليئة بالحب، الصراع، والصمود، تأليف: طلال مارديني، إخراج عمر إبراهيم، إنتاج شركة اليحيى للإنتاج الفني، شركة أكتيف ميديا للإنتاج الفني، تابعونا في رمضان 2025 وعيشوا القصة بكل تفاصيلها، مسلسل فضة، دراما رمضانية".

مسلسل "فضة"

"فضة" هو مسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ عمر إبراهيم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ طلال مارديني، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنان جاسم النبهان، سمير الناصر، ليلى السلمان، عبير أحمد، ميلا الزهراني، زهى قادر، حسين الحداد، روان الطويرقي، فيصل فريد، طارق الحارثي، بالإضافة إلى آخرين.

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آخر عملين دراميين عرضا لميلا الزهراني

وكانت الفنانة ميلا الزهراني قد ظهرت بعملين بالموسم الرمضاني الماضي 2024، الأول مسلسل "قلم رصاص"، والذي جاء في إطار الدراما الاجتماعية، حيث تهرب إحدى العائلات من الدمار أثناء الغزو العراقي إلى الكويت، وتفقد ابنتها عن طريق الخطأ، وتعثر عليها امرأة، تقرر رعايتها وتربيتها، وبعد سنوات، تلتقي بعائلتها البيولوجية وتتوالى الأحداث، ومن ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله التركماني وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم القلاف وبطولة الفنان إبراهيم الحربي، سناء بكر يونس، عبير أحمد، شيلاء سبت، حسين الحداد، فيصل فريد، وميلا الزهراني.

أما العمل الثاني فهو مسلسل "الخطة ب" الذي دارت أحداثه حول فريق مسرحي قرر ترك التمثيل لبرهة من الوقت، والقيام بمهمة خاصة، حيث يتنكرون في شخصيات مختلفة لرصد وإفشال عمليات نصب واحتيال، وتتوالى الأحداث، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ منير الزعبي، وبطولة الفنان إبراهيم الحجاج، ميلا الزهراني، إبراهيم الخير الله، في فؤاد، حكيم جمعة، وزياد العمري.

آخر عمل سينمائي للفنانة ميلا الزهراني

أما آخر عمل سينمائي للفنانة ميلا الزهراني فهو فيلم سينمائي بعنوان "هوبال"، وهو مدعوم من صندوق ضوء لدعم الأفلام، وهيئة الأفلام، وبرنامج جودة الحياة، ونيوم وبمشاركة شركات عديدة في القطاع الخاص، وهو من بطولة الفنانة ميلا الزهراني، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، حمدي الفريدي، نورسين، دريعان الدريعان، ومن إخراج المخرج عبدالعزيز الشلاحي، وتأليف مفرج المجفل.

الفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه. وتتوالى الأحداث.

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