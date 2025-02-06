عايض يجري بروفات لإحياء حفل الليلة الافتتاحية لمهرجان فبراير الكويت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 01:24 مساءً - وصل الفنان عايض إلى الكويت، وذلك لإحياء حفل الليلة الافتتاحية في مهرجان فبراير الكويت 2025، وأجرى عدداً من البروفات للحفل الذي سيُقام اليوم 6 فبراير، وكان الفيديو على نغمات أغنية "حبّي لك وحب الكويت" ‏من كلمات مرشود المرشود، ألحان علي أبوغيث، والذي طرحها مؤخراً على اليوتيوب وتقول كلماتها:

حبي لك وحب الكويت

سافرت عنّك أو بعدت

لا تْحس في غيرك سَعدت

حبك ملاذي ورغبتي

ومعاك للقمة صعدت

واللــه لحظه ما سهيت

مهما تغيّرت .. ولهيت

في اشيا لا ما تغيّرت

حبي لك وحُب الكويت

أبيك، إي والله أبيك

وميّت من اللهفة عليك

معنى الحكي بالمختصر

إما تجيني أو أجيك

ونشر حساب روتانا لايف على إنستغرام فيديو للفنان عايض وعلق الحساب وكتب: "مقتطفات من بروفة النجم ‫عايض‬، لإحياء حفل الليلة في افتتاح مهرجان ‫فبراير الكويت‬ 2025".‬‬

كما نشر الحساب عدداً من الصور للفنان عايض أثناء البروفات وكتب: "لقطات من بروفة النجم ‫عايض‬، لإحياء حفل الليلة في افتتاح مهرجان ‫فبراير الكويت‬ 2025".‬‬

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آخر حفلات الفنان عايض

وكان الفنان عايض قد شارك قبل أيام بحفل الزواج الجماعي "ليلة العمر" لـ300 عريس ضمن مبادراته المجتمعية على مسرح أبوبكر سالم، بمشاركة نخبة من النجوم منهم الفنان عبدالله رشاد وفهد الكبيسي.

وصرح عايض خلال المؤتمر الصحفي وقتها عن هذه المشاركة قائلاً: ألف مبروك لجميع العرسان الـ300، وأتمنى لهم التوفيق وأبارك لهم على هذه الليلة الجميلة، وأكمل قائلاً: نحن كفنانين نحرص ونبحث على مثل هذه المبادرات ونهتم للمشاركة بها والفن دائماً يقال إنه رسالة ومشاركتنا بهذه المبادرات تُعد رسالة، الحقيقة دورنا كفنانين المشاركة بهذا الحدث، وأشعر بالفرحة لمشاركتي أناساً في مناسبة مهمة بحياتهم، وهذا شرف لنا ويسعدني أن أتواجد بهذا اليوم المهم "ليلة العمر".

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جدول حفلات فبراير الكويت 2025

جدول حفلات فبراير الكويت 2025 وعددها 7 حفلات، يُشارك بها ما يزيد على 13 فناناً، فهي كالتالي:

- بتاريخ 6 فبراير: حفل عبادي الجوهر وعايض يوسف.

- بتاريخ 7 فبراير: حفل مطرف المطرف وآدم.

- بتاريخ 13 فبراير: حفل فرقة ميامي وأحمد سعد.

- بتاريخ 14 فبراير: حفل محمد عبده.

- بتاريخ 19 فبراير: حفل ماجدالمهندس.

- بتاريخ 20 فبراير: حفل نبيل شعيل وأميمة طالب وأصيل أبوبكر سالم.

- بتاريخ 21 فبراير: ليلة تكريم عبدالله الرويشد.

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