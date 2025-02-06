ما العبارة المكتوبة على قميص ميغان ماركل الذي ظهرت به في الفيديو الأخير؟

ميغان ماركل تواصل دعم المتضررين

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ميغان ماركل تدعم المتضررات من حرائق الغابات بالملابس ومستحضرات التجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 01:24 مساءً - شاركت، دوقة ساسكس، البالغة من العمر 43 عامًا، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام، تُظهر فيه عدداً كبيراً من الهدايا التي أرسلتها المغنية الشهيرةعن طريق ميغان، لمعجبة احترق منزلها في حرائق الغابات المدمرة بلوس أنجلوس.خطف الأنظار في الفيديو الذي نشرته ميغان ماركل، القميص الذي ارتدته، وكان قميصًا رياضيًا أسود اللون، مكتوب عليه عبارة صغيرة باللون الأبيض، وبدأ يتساءل الجمهور في التعليقات عن هذه العبارة، حتى تبين أنها أسماء ولديها؛ ليليبت وأرتشي.كان يبدو علىالحماس والفرحة العارمة طوال الفيديو، ووجهت حديثها للمغني العالمي آدم ليفين، 45 عامًا، وزوجته بيهاتي برينسلو، 36 عامًا، لمساعدتها في التواصل مع بيلي إيليش.وقالت: "شكرًا جزيلاً لك، بيلي إيليش، هذا يعني الكثير بالنسبة لنا، وبصراحة، لآدم ليفين وبهاتي، لقد ساعدتموني في تحقيق هذا الأمر".يذكر أن القصة بدأت عندما زار، أمًا وابنتها البالغة من العمر 15 عامًا، والتي احترق منزلهما في لوس أنجلوس، حيث انضما إليهما لرؤية منزلهما لأول مرة منذ الحريق.وقالتا لها إن الشيء الوحيد الذي كانت الشابة تبحث عنه في منزلها، هو قميص حصلت عليه في حفل بيلي إيليش، وكان موقّعاً منها، وتركته في الغسالة، ولكن لسوء الحظ، دُمر منزلهما في الحرائق ودُمر القميص أيضًا.وعزمت وقتها على جعل قصة الفتاة تصل إلى، أوضحتفي المقطع: "فكرت في كل من أعرفهم وقمت بتسجيل ملاحظة صوتية، وقلت من فضلكم هل يمكن لشخص ما أن يرسل هذه الملاحظة الصوتية إلى؟".وكانت النتيجة أن ليفين وزوجته تواصلا مع، التي أرسلت صندوقاً كبيراً يتضمن غذاءً وقمصانًا وأشياء أخرى بإمضائها.وعلقتعلى المنشور قائلة: "دعونا نواصل دعم المتضررين من حرائق الغابات في كاليفورنيا. شكرًا لكل من جعل هذا ممكنًا، ولكن الأهم من ذلك، شكرًا لأفراد الاستجابة الأولية الذين هم أبطال المجتمع الحقيقيين".

مواصلة لجهودها في دعم متضرري حرائق الغابات، قامت ميغان ماركل دوقة ساسكس، بزيارة متواضعةلمجموعة إغاثة جديدة تعمل على استعادة الشعور بالحياة الطبيعية للمراهقات المتضررات من حريق إيتون، وهي واحدة من سلسلة حرائق الغابات التي دمرت منطقة لوس أنجلوس.

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وفي زيارتها للفتيات المتضررات، أحضرت ميغان معها ملابس جديدة ومنتجات تجميل وغداء للمتطوعين، كما تفاعلت بشكل مباشر مع العائلات أثناء زيارتها، حيث ساعدت الفتيات في مشاركة المحادثات والتعبير عن مشاعرهن واحتياجاتهن.

كما شوهدت دوقة ساسكس في مقطع فيديو شاركته المجموعة على إنستغرام في 15 يناير، والذي أظهر متطوعين يعملون في مستودع مليء بالمنتجات، وتم عرض لقطات لميغان وهي تجري محادثة مع شخص ما على انفراد، حيث كانت ترتدي قبعة بيسبول سوداء، وتحمل حقائب ضخمة مليئة بالمساعدات.

وقد أعلنت ميغان ماركل، البالغة من العُمر 43 عامًا، هي والأمير هاري، 41 عامًا، يوم 13 يناير 2025، دعمها الكامل لمجموعة Altadena Teen Girls Fire Recovery ، وهي منظمة يساهم فيها دوق ودوقة ساسكس من خلال مؤسستهما Archewell Foundation.

وتم إطلاق Altadena Teen Girls Fire Recovery على يد أفيري كولفرت، البالغة من العمر 14 عامًا من باسادينا، الأسبوع الماضي، لجمع منتجات التجميل وأدوات العناية بالشعر والملابس وغيرها من المستلزمات الشخصية للفتيات المراهقات النازحات أو المتضررات من حريق إيتون، حسبما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

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