قائمة حضور مهرجان برلين السينمائي 2025 من نجوم العالم.. تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 01:24 مساءً - محبو وصناع السينما على موعد قريب مع إحدى المهرجانات العالمية الرائدة؛ مهرجان برلين السينمائي الدولي، في دورته الـ 75، المقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 23 فبراير 2025، وكما عاهدنا سيضم المهرجان نخبة من رواد السينما العالمية الذين يحضرون كحكام بلجان التحكيم، وكذلك أبطال وصناع أفلام ومسلسلات يتم عرضها ضمن المسابقات الرسمية وغير الرسمية، ولا يمكن أن نغفل عن الضيوف من المشاهير الذين يتواجدون على مدار أيام.

قائمة حضور نجوم العالم في مهرجان برلين السينمائي 2025

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الممثل الأمريكي الشاب تيموثي شالاميت، البالغ من العُمر 29 عامًا، وروبرت باتينسون، 39 عامًا، من بين أحدث الأسماء البارزة التي تم تأكيد حضورها في مهرجان برلين السينمائي لهذا العام.

سيحضر تيموثي شالاميت العرض الأول لفيلمه السيرة الذاتية لبوب ديلان A Complete Unknown، بينما سيظهر روبرت باتينسون العرض الأول لفيلمه Micky 17 من بطولة بونج جون هو، وسيتم عرض الفيلمين في شريط العروض الخاصة بمهرجان برلين.

ومن بين الضيوف المؤكدين الآخرين المخرج السينمائي إدوارد بيرجر، الذي سيقدم لتيلدا سوينتون الدب الذهبي الفخري، وستزور الممثلة جيسيكا شاستين العاصمة الألمانية مع فيلمها Michel Franco's Golden Bear Contender Dreams، وسيقوم جاكوب إلوردي برحلة إلى برلين لحضور العرض الأول لمسلسله "جاستن كورزيل الحرب العالمية الثانية-Justin Kurzel’s World War II"

ومن بين الضيوف المشاهير الآخرين الذين أكد المهرجان حضورهم؛ نعومي آكي، وروز بيرن، وتوني كوليت، ودينيس كوتيه، وماريون كوتيار، ولارس إيدينجر، ومالا إمدي، وجان أولي جيرستر، وريبيكا هول، وإيثان هوك، وهونج سانجسو، ونينا هوس، وجيسون إسحاق، ورادو جود، وإسحاق جوليان، وسيبيل كيكيلي، ونيكوليت كريبتز، وفيكي كريبس، وديفريم لينجناو، وريتشارد لينكليتر، وجون ماجارو، وجاسبار نوي، وروزا فون براونهايم، وأندرياس بروتشاسكا، ومارجريت كوالي، وبرهان كورباني، وإدغار ريتز، وسام رايلي، وإيرا ساكس، وهانا شيجولا، وأندرو سكوت، وكلوي سيفيني، وتوم تيكوير، وبين ويشاو.

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لجنة تحكيم المسابقة الجديدة

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي Berlinale Film Festival عن لجان تحكيم مسابقات دورته الـ75، حيث يرأس المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأمريكي تود هاينز لجنة تحكيم مسابقته الدولية التي ستمنح الفائزين بالدب الذهبي والدب الفضي.

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وتضم اللجنة في عضويتها المخرج نبيل عيوش (المغرب/فرنسا)، مصممة الملابس بينا دايجلير (ألمانيا)، الممثلة والمغنية فان بينج بينج (جمهورية الصين الشعبية)، رودريغو مورينو (الأرجنتين)، الناقدة السينمائية والمخرجة والممثلة إيمي نيكلسون (الولايات المتحدة الأمريكية) وماريا شرادر (ألمانيا).

أما لجنة تحكيم المسابقة الجديدة، فسوف تختار لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء الفائز بجائزة أفضل فيلم أول وهم مريم جوبور (تونس/كندا)، وعيسى مايغا (فرنسا/مالي)، وماريا زامورا (إسبانيا).

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لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الدولية

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الدولية من المبرمج وخبير الأفلام القصيرة جينج هاس (الدنمارك) وملحنة الأفلام داشا داونهور (ألمانيا) والمخرجة فام نجوك لان (فيتنام).

ومن بين الأفلام العشرين المرشحة، سيختارون الفائز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير والفائز بجائزة لجنة تحكيم الدب الفضي (فيلم قصير) ومرشح برلين للأفلام القصيرة لجوائز الفيلم الأوروبي.

هذا العام، سيدعمون أيضًا موهبة إخراجية لأول مرة بجائزة CUPRA Filmmaker Award لمهرجان برلين السينمائي، والتي تبلغ قيمتها 20000 يورو.وتضم لجنة تحكيم جائزة برليناله للأفلام الوثائقية ثلاثة أعضاء هم بيترا كوستا (البرازيل)، وليا جلوب (الدنمارك)، وكازوهيرو سودا (اليابان).

لطالما التزم مهرجان برلين السينمائي الدولي بتنوع أشكال الأفلام الوثائقية. وقد تم إطلاق جائزة مميزة لأفضل فيلم وثائقي في عام 2017. تبلغ قيمة جائزة برليناله للأفلام الوثائقية 40 ألف يورو. ويتم تقسيم أموال الجائزة بين مخرج الفيلم الفائز ومنتج الفيلم. وفي المجموع، تم ترشيح 16 فيلمًا وثائقيًا من أقسام المسابقة، وبرنامج برليناله الخاص، وبانوراما، والمنتدى، والجيل لجائزة برليناله للأفلام الوثائقية.

وتضم لجنة تحكيم الجيل الدولي ولجنة تحكيم الأطفال والشباب إيما براندرهورست (هولندا) وإيكورو سيكاي (كندا) وأسلي أوزارسلان (ألمانيا).

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