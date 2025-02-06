ماغي بو غصن على بوستر مسلسل بالدم.. ظهرت تحمل طفلاً رضيعاً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 01:24 مساءً - أزاحت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، الستار عن البوسترات الدعائية لمسلسل "بالدم" المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك من خلال نشرها عبر صفحتها الرسمية على "انستغرام"، إذ ظهرت في إحداها منفردة وهي تحمل طفلاً رضيعاً، كما تصدرت صورة البوستر الآخر من العمل ومن خلفها النجوم المشاركين به وهم ينظرون إلى الأعلى وكأنهم يترقبون حدوث شيىء ما.

وجاء التعليق الذي أرفقته "ماغي" على هذه الملصقات، كالتالي "لكل نهاية..بداية".

مسلسل بالدم

"بالدم" يجمع نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية منهم باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، السي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين، والعمل من إخراج فيليب أسمر، ومن تأليف نادين جابر.

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رحلة بحث عن مفهوم العائلة

واتضح من خلال البرومو التشويقي للمسلسل، بأن النجمة ماغي بوغصن تخوض رحلة بحث طويلة ليست سهلة، حول المفهوم الحقيقي للعائلة، وهذا كان جلياً من خلال البرومو التشويقي لمسلسل "بالدم" حيث ظهرت في بدايته وهي تنزل من على سلم منزل كبير وهي توجه سؤالاً لمتابعيها عن المعنى الحقيقي للعائلة "عم تسألوني شو يعني عيلة"، لتترك إجابته للنجوم المشاركين في المسلسل، الذين ظهروا واحداً تلو الآخر وهم يضعون إجابات مختلفة من وجهة نظرهم للسؤال المطروح.

ربما يكون للاسم دلالات أبعد من الصورة، حيث يدخلنا إلى عالم العائلة بحكايات غير تقليدية، وباقتباس لوقائع حصلت بالفعل، مع الكثير من التشويق والدراما.

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مشاركة درامية سابقة

من الجدير بالذكر أن الفنانة ماغي بو غصن كان لها حضور في موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل "ع أمل"، الذي تدور أحداثه حول مذيعة مشهورة تُدعى "يسار"، بعد أن كرَّست حياتها في محاولة منها لكشف الستار عن الظلم الذي تتعرض له المرأة في المجتمع، تجد نفسها غارقة في كواليس مظلمة مع أحداث صادمة تعود بها إلى ماضيها. مسلسل "ع أمل" شارك في بطولته، بجانب ماغي بوغصن، عددٌ آخر من النجوم، وهم: بديع أبو شقرا، مهيار خضور، إلسا زغيب، عمار شلق، كارول عبود، والعمل من كتابة نادين جابر وإخراج رامي حنا.

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