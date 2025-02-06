شيرين تنتصر على روتانا وتطرح أغانيها المحذوفة مجددًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب رسميًا في نشر أغاني ألبومها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية في القاهرة لصالحها ضد شركة روتانا، التي كانت قد حذفت أعمالها من منصاتها الرقمية.

تفاصيل الحكم لصالح شيرين عبد الوهاب

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بإلزام شركة روتانا بدفع مليوني جنيه مصري (ما يعادل 65 ألف دولار أمريكي) للفنانة شيرين عبد الوهاب، تعويضًا عن حذف أغانيها وإلحاق أضرار مادية ومعنوية بها. وجاء هذا الحكم ليحسم النزاع القانوني القائم بين الطرفين منذ فترة، حيث كانت روتانا قد رفعت دعوى ضد الفنانة مطالبةً بإلزامها بتنفيذ العقد الموقع بينهما.

وقال المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، إن المحكمة رفضت جميع الدعاوى المقدمة من روتانا، ومنها الدعوى رقم 533، التي طالبت فيها الشركة بتنفيذ التزامات العقد السابق بين الطرفين، إلى جانب رفض المحكمة دعوى أخرى حملت الرقم 2127 لسنة 17 ق، والتي سعت فيها الشركة لوقف بث أغانيها، ومن بينها: “اللي يقابل حبيبي”، “بتمنى أنساك”، و”ونحتفل”.

وأكد قنطوش أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف، ما يعني أن شيرين استردت كامل حقوقها في نشر وبث أعمالها دون أي عراقيل قانونية.

شيرين تعيد أغانيها للجمهور عبر يوتيوب

في خطوة فورية بعد الحكم، بدأت شيرين بنشر أغاني ألبومها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، مؤكدةً على استقلاليتها الفنية وقدرتها على التحكم في مسار أعمالها دون أي قيود. وجاءت هذه الخطوة بعد فترة من الغياب القسري عن المنصات الرقمية بسبب النزاع القانوني مع روتانا، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين عبّروا عن سعادتهم بعودة أغانيها إلى المنصات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجيتها لاستعادة حضورها القوي في الساحة الفنية، حيث يُتوقع أن تواصل نشر المزيد من أغاني الألبوم خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لمشاريع فنية جديدة.