طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تهديد جديد للفنانة أصالة من طليقها بعد حذفه أغنيتها الشهيرة “60 دقيقة حياة” من “يوتيوب”، كشف المخرج والمنتج طارق العريان أن حذف الأغنية من جانب”يوتيوب” مجرد بداية لحذف عشرات الأغاني من قنوات فنانين آخرين والتي هي محط النزاع، حتى تعود ملكيتها وأرباحها رسمياً إليه، ولشركة إنتاجه الخاصة حالياً.

وأكد العريان أن أغنيات “خانات الذكريات” و”الورد البلدي” و”عايشة ع اللي فات” لأصالة من نفس ألبوم “60 دقيقة حياة”، إضافة الى ألبومَي “مهتمة بالتفاصيل” و”شخصية عنيدة”، سوف يتم حذفها كلها لاحقاً، وذلك بعد تقديمه لإدارة “يوتيوب” الأوراق الرسمية التي تُثبت ملكيته لها.

وأصدر العريان بياناً صحافياً رسمياً كشف فيه تفاصيل حذف أغنية “60 دقيقة حياة” لأصالة، للردّ على المغالطات والإشاعات والكلام غير الصحيح المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام والهجوم الذي تعرّض له من الجماهير بدون معرفتهم بالحقيقة الكاملة لما حدث، مؤكداً أنه لن يتنازل عن إجراءاته القانونية في المطالبة بحقوق أعماله الغنائية ما دامت الحلول الودّية والمهنية لم تُجدِ نفعاً.

يُذكر أن أغنية “60 دقيقة حياة” كانت من ضمن ألبوم يحمل الاسم نفسه للفنانة أصالة، وظهر الى النور منذ تسع سنوات، وضم عشر أغنيات من بينها “ملهمته الوحيدة” و”خانات الذكريات”، وحققت الأغنية الرئيسية أكثر من 200 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، وكان الألبوم نفسه من إنتاج طارق العريان، بجانب العديد من الألبومات والأغاني التي أنتجها منذ ذلك الوقت ولم يستطع الاستفادة من حقوق النشر والتوزيع رغم مطالباته ومحاولاته العديدة في سبيل ذلك.