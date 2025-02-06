بعبارة غامضة.. أحمد السقا يشوّق الجمهور لـ”العتاولة 2″

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق النجم أحمد السقا جمهوره لمسلسله الجديد “العتاولة 2″، والذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل، حيث طرح بوستر العمل عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، وعلّق عليه بعبارة غامضة أثارت فضول الجمهور لمتابعة العمل.

وكتب السقا على البوستر قائلاً: “لو متعلّمتش من اللي فات… اللي جاي هيعلّم عليك، استنوا نصار في العتاولة 2 على شاهد وMbc”.

ويُعدّ “العتاولة 2” استكمالاً لأحداث الجزء الأول من المسلسل، حيث يواجه الشقيقان “خضر” و”نصار”، اللذان دخلا عالم الجريمة والنصب في بداية المسلسل، تحديات جديدة بعد توبتهما في نهاية الجزء الأول، وبينما كانا يطمحان لبدء حياة جديدة، يظهر أمامهما عدو جديد يضعهما في مواجهة مع العديد من المخاطر والعقبات، مما يعكس صراعاً داخلياً وخارجياً يقود الأحداث نحو مزيد من التشويق.

المسلسل هو بطولة الفنانين: أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومصطفى أبو سريع وزينة وفيفي عبده ونسرين أمين ومريم الجندي ومي القاضي وهدى الإتربي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.