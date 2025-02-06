زينة تحتفل بعيد ميلادها.. فيديو يحدث ضجّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أجواء عفوية مميّزة، احتفلت النجمة زينة الثلاثاء، بعيد ميلادها مع شقيقتها وحرصت على مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام بهذه اللحظات العفوية.

ووثقت النجمة المصرية احتفالها الطريف مع شقيقتها ياسمين رضا، وصديقتها نورهان عمر الميكب أرتيست، وسيطرت الأجواء الكوميدية على المقطع، حيث قاموا بتمثيل الفرق في الاحتفالات بين الواقع وما ينشر على الانستغرام، وظهرت في المقطع وهي تتلقى التهاني والقبلات من صديقتها وشقيقتها، لتعود وتتلقى الضرب منهما في مشهد تمثيلي طريف.

وأرفقت شقيقة زينة المقطع بتعليق كتبت فيه توضيح عن المشهد التمثيلي: “إنستجرام VS الواقع.كل عام وانت بخير زنزون”.

ويعرض لزينة حالياً فيلم “الدشاش”، ويشاركها في البطولة مجموعة من النجوم من بينهم: محمد سعد، خالد الصاوي ، باسم سمرة، نسرين طافش، ورشوان توفيق، وغيرهم من النجوم، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

ومن المنتظر أن يعرض لها الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة” خلال الموسم الرمضاني، مع أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وفيفي عبده.