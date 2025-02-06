آخر مستجدات الحالة الصحية لآيتن عامر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الفنانة آيتن عامر تعاني من مضاعفات المشكلة الصحية التي تعرّضت لها أخيراً، حيث تخضع يومياً لجلسات بخار وأوكسجين، وذلك بعد إصابتها بنزلة برد شديدة سبّبت لها ضيقاً في التنفس، وهي تتواجد حالياً في منزلها وتتلقى العلاج.

وكانت آيتن عامر قد كشفت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” عن تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى، طالبةً من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

ونشرت آيتن صورة ظهرت فيها وهي تعلّق المحاليل الطبية، وعلّقت عليها قائلةً: “لا تخافوا لكن احذروا”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وتمنّوا لها الصحة والعافية، بينما طالبها البعض الآخر بالرجوع عن الخطأ الذي ترتكبه بحق طليقها محمد عز العرب بمنعه من رؤية أولاده، مطالبين إياها بالتراجع عن هذا التصرف لحماية نفسها وحماية طفليها.

يُذكر أن آيتن عامر تكرر خوض تجربة الدراما الخليجية في رمضان المقبل، بعد نجاحها في مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”، والذي عُرض في رمضان الماضي.

وبدأت آيتن في تصوير المسلسل المصري- الإماراتي “وش سعد” والذي يصوّر بالكامل في مدينة الإنتاج الإعلامي.

ويشارك في بطولة المسلسل مصطفى أبو سريع، وعدد من الفنانين المصريين والإماراتيين، من بينهم: صلاح عبدالله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، تامر فرج، جيهان خيري، محمد العمروسي، أحمد صالح، محمد عبدالعزيز الملا، وحصة الفلاسي، بالإضافة الى مجموعة من الوجوه الصاعدة.