إيمي سمير غانم تتجاوز أزمتها الصحية وتعود للتصوير!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة إيمي سمير غانم عن تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة وعودتها الى كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني “عقبال عندكوا”، وذلك بطريقة غير مباشرة.

وفي أول ظهور لها بعد إعلانها عن أزمتها الصحية، نشرت إيمي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، فيديو ظهرت فيه وهي تضع المكياج استعداداً لتصوير شخصيتها في مسلسل “عقبال عندكوا”.

وكانت إيمي سمير غانم قد أعلنت منذ أيام عبر خاصية القصص المصوّرة في حسابها بـ”إنستغرام” عن تعرّضها لأزمة صحية، حيث نشرت صورة لعدد من الأدوية الخاصة بنزلة البرد، مما أثار قلق متابعيها عليها.

وتشارك إيمي في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “عقبال عندكوا”، والذي تتعاون فيه من جديد مع زوجها الفنان حسن الرداد بعد ست سنوات على تقديمهما معاً مسلسل “عزمي وأشجان”.

ويشارك في بطولة مسلسل “عقبال عندكوا” كلٌ من: حجاج عبدالعظيم، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، سليمان عيد، ريهام الشنواني…، وهو من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج أحمد السبكي بالتعاون مع “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”.